BUSINESS THINKERS FORUM’2025: Гра на випередження у світі, що змінюється – 17 квітня, Київ, КВЦ "Парковий"

Світ бізнесу більше не працює за прогнозованими сценаріями. Правила змінюються швидше, ніж компанії встигають до них адаптуватися. Ринки трансформуються, споживачі змінюють поведінку, нові технології переписують бізнес-моделі. У цій реальності перемагають не ті, хто чекає стабільності, а ті, хто створює майбутнє власними руками.

Але щоб випереджати час, потрібно не лише реагувати на виклики, а й навчитися прогнозувати та діяти раніше за інших. Саме цей виклик стане фокусом і лейтмотивом виступів і дискусій BUSINESS THINKERS FORUM’2025.

Чому це критично важливо для власників і топменеджерів?

Багато компаній досі діють за старими схемами: детальні довгострокові стратегії, очікування прогнозованих ринкових змін, пошук стабільності. Але правда в тому, що стабільності більше не існує. Виживають ті, хто вміє швидко перебудовуватися, прогнозувати ризики ще до їхнього виникнення та бачити можливості там, де інші бачать лише загрози.

Що надасть форум?

Кейси і рішення від компаній, які навчилися діяти на випередження.

Визначення нових стандартів управління.

Реальні стратегії адаптації, що працюють у новому бізнес-середовищі.

Можливість побудувати нетворкінг і провести перемовини із лідерами, які створюють нові правила гри.

Бізнес – це не реакція на події, а здатність передбачати та діяти ще до того, як зміниться ринок.

З кейсами, ідеями, рішеннями візьмуть участь:

К’єлл Нордстром, професор економіки та філософії Стокгольмської школи економіки, автор бестселерів "Бізнес у стилі фанк", "Караоке-капіталізм", ‘Urban Express’, автор теорії "хаосономіки".

Ростислав Вовк, СЕО та співвласник "Кормотех".

Тетяна Лукинюк, директорка Google в Україні.

Лев Жиденко, власник мережі магазинів "Аврора".

Дмитро Шимків, топ-менеджер, член раді директорів Helsi, наглядової ради "Київстар" та Українського фонду стартапів, партнер у стартапі Аеродрон.

Ігор Хижняк, партнер і СEO Сomfy.

Євген Глібовицький, співзасновник і директор "Інституту фронтиру".

Владислав Рашкован, заступник виконавчого директора від України у МВФ.

Елла Лібанова, директорка Інституту демографії і соціальних досліджень, Академік Національної академії наук України, д.е.н., професор.

Лана Зеркаль, Надзвичайна та повноважна посол України. Членкиня координаційного комітету Ukraine Facility Platform.

Ігор Гут, системний дослідник бізнесу та конкуренції, співзасновник DYB Ukraine.

Формат: 17 квітня, Київ, офлайн і онлайн.

Організатор форуму: KA Group. За підтримки титульного партнера Work.ua, генеральних партнерів МХП, Кормотех .

. Реєстрація відкрита на сайті:

Реєструйтесь на BUSINESS THINKERS FORUM’2025 командою керівників, створюйте ефективність і будуйте майбутнє свого бізнесу, який залежить від ваших знань та сильних рішень.