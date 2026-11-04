Чайові через QR-код в Україні: хто має сплачувати податки та скільки

В Україні чайові, які клієнти переказують працівникам через QR-код, оподатковуються так само, як і грошові винагороди, отримані готівкою. Порядок сплати податків залежить від того, кому саме надходять кошти - безпосередньо працівнику чи спочатку закладу.

Як пише Dilo, про це повідомила Державна податкова служба України.

Скільки податків потрібно сплатити з чайових на картку

Якщо QR-код спрямовує клієнта безпосередньо на банківську картку працівника, отримані кошти вважаються його особистим доходом.

У такому разі необхідно сплатити:

18% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО);

5% військового збору.

Загальна ставка оподаткування становить 23%.

Податки працівник сплачує самостійно, оскільки заклад у цій схемі не виступає податковим агентом.

Наприклад, якщо клієнт переказав 1000 грн чайових безпосередньо на картку працівника, сума податків становитиме 230 грн. Після їх сплати працівнику залишиться 770 грн.

Хто сплачує податки, якщо чайові отримує заклад

Інший порядок діє, якщо клієнт залишає чайові через платіжний термінал закладу, додає їх до загального рахунку або переказує на рахунок підприємства чи ФОП.

У такому випадку заклад має відобразити отримані кошти у своєму обліку. Коли він виплачує чайові працівнику, то виступає податковим агентом: утримує ПДФО та військовий збір і перераховує їх до бюджету.

Працівнику в такій ситуації не потрібно самостійно сплачувати податки з цих коштів.

Чи можна не платити податки з чайових, назвавши їх подарунком

Регулярні чайові за обслуговування не вважаються неоподатковуваним подарунком. Це правило діє навіть тоді, коли клієнт зазначає в призначенні платежу "подяка", "на каву" або використовує інше подібне формулювання.

Вирішальним є не напис у платіжці, а економічна суть переказу.

Коли потрібно декларувати отримані чайові

Якщо працівник отримує чайові безпосередньо на власну картку, подавати декларацію після кожного переказу не потрібно. Звітним періодом є календарний рік.

Відповідно до роз'яснення ДПС, працівник має:

протягом року обліковувати отримані чайові;

до 1 травня наступного року подати річну декларацію про майновий стан і доходи із загальною сумою таких надходжень;

до 1 серпня сплатити нараховані ПДФО та військовий збір.

Таким чином, чайові, отримані протягом 2026 року, потрібно задекларувати до 1 травня 2027 року, а податки сплатити до 1 серпня 2027 року.

Подати декларацію можна через Електронний кабінет платника податків.

Якщо податки з чайових уже утримав заклад як податковий агент, подавати декларацію лише через ці виплати не потрібно.

Як обліковувати чайові протягом року

Податкова рекомендує працівникам фіксувати отримані суми, щоб наприкінці року правильно визначити загальний дохід.

Для цього можна зберігати банківські виписки або вести власну таблицю із зазначенням дат і сум переказів.

Окремий журнал чи спеціальна звітність для обліку чайових законодавством не передбачені. Водночас важливо відокремлювати такі надходження від інших переказів на картку - наприклад, повернення боргів або грошей від родичів.

Отже, спосіб отримання чайових не впливає на їх оподаткування. Якщо гроші надходять безпосередньо працівнику, він самостійно декларує дохід і сплачує податки. Якщо кошти спочатку отримує заклад, обов'язки податкового агента покладаються на нього.

Нагадаємо, ПриватБанк запустив новий сервіс для українських підприємців, що працюють в сфері громадського харчування. Відтепер приймати "на чай" з картки можна через смартфон у застосунку Термінал.