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Чайові через QR-код в Україні: хто має сплачувати податки та скільки
В Україні чайові, які клієнти переказують працівникам через QR-код, оподатковуються так само, як і грошові винагороди, отримані готівкою. Порядок сплати податків залежить від того, кому саме надходять кошти - безпосередньо працівнику чи спочатку закладу.
Як пише Dilo, про це повідомила Державна податкова служба України.
- Скільки податків потрібно сплатити з чайових на картку
Якщо QR-код спрямовує клієнта безпосередньо на банківську картку працівника, отримані кошти вважаються його особистим доходом.
У такому разі необхідно сплатити:
- 18% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО);
- 5% військового збору.
Загальна ставка оподаткування становить 23%.
Податки працівник сплачує самостійно, оскільки заклад у цій схемі не виступає податковим агентом.
Наприклад, якщо клієнт переказав 1000 грн чайових безпосередньо на картку працівника, сума податків становитиме 230 грн. Після їх сплати працівнику залишиться 770 грн.
- Хто сплачує податки, якщо чайові отримує заклад
Інший порядок діє, якщо клієнт залишає чайові через платіжний термінал закладу, додає їх до загального рахунку або переказує на рахунок підприємства чи ФОП.
У такому випадку заклад має відобразити отримані кошти у своєму обліку. Коли він виплачує чайові працівнику, то виступає податковим агентом: утримує ПДФО та військовий збір і перераховує їх до бюджету.
Працівнику в такій ситуації не потрібно самостійно сплачувати податки з цих коштів.
- Чи можна не платити податки з чайових, назвавши їх подарунком
Регулярні чайові за обслуговування не вважаються неоподатковуваним подарунком. Це правило діє навіть тоді, коли клієнт зазначає в призначенні платежу "подяка", "на каву" або використовує інше подібне формулювання.
Вирішальним є не напис у платіжці, а економічна суть переказу.
- Коли потрібно декларувати отримані чайові
Якщо працівник отримує чайові безпосередньо на власну картку, подавати декларацію після кожного переказу не потрібно. Звітним періодом є календарний рік.
Відповідно до роз'яснення ДПС, працівник має:
- протягом року обліковувати отримані чайові;
- до 1 травня наступного року подати річну декларацію про майновий стан і доходи із загальною сумою таких надходжень;
- до 1 серпня сплатити нараховані ПДФО та військовий збір.
Таким чином, чайові, отримані протягом 2026 року, потрібно задекларувати до 1 травня 2027 року, а податки сплатити до 1 серпня 2027 року.
Подати декларацію можна через Електронний кабінет платника податків.
Якщо податки з чайових уже утримав заклад як податковий агент, подавати декларацію лише через ці виплати не потрібно.
- Як обліковувати чайові протягом року
Податкова рекомендує працівникам фіксувати отримані суми, щоб наприкінці року правильно визначити загальний дохід.
Для цього можна зберігати банківські виписки або вести власну таблицю із зазначенням дат і сум переказів.
Окремий журнал чи спеціальна звітність для обліку чайових законодавством не передбачені. Водночас важливо відокремлювати такі надходження від інших переказів на картку - наприклад, повернення боргів або грошей від родичів.
Отже, спосіб отримання чайових не впливає на їх оподаткування. Якщо гроші надходять безпосередньо працівнику, він самостійно декларує дохід і сплачує податки. Якщо кошти спочатку отримує заклад, обов'язки податкового агента покладаються на нього.
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