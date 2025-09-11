Запланована подія 2

Частка інвестгрупи ICU на ринку НПФ досягла 19% за розміром активів в управлінні

До 20-річчя недержавного пенсійного забезпечення в Україні інвестгрупа ICU представила результати роботи НПФ, які перебувають під її управлінням.

Про це повідомляє УНН.

Ринок НПФ в Україні

Станом на 30 червня 2025 року:

  • активи всіх недержавних пенсійних фондів становлять 6,2 млрд грн;
  • учасниками є понад 887 тис. громадян, із яких 92 тис. вже отримали або продовжують отримувати виплати;
  • загальна сума пенсійних внесків — 3,5 млрд грн;
  • пенсійних виплат — 2 млрд грн; 
  • інвестиційний дохід усіх фондів — понад 5,3 млрд грн.

(Дані НКЦПФР: звіт за II кв. 2025 р.)

Результати ICU

  • Активи 6 НПФ під управлінням ICU становлять 1,17 млрд грн, що на 103 млн грн (+10%) більше, ніж на початку 2025 року. 
  • Кількість учасників цих фондів перевищує 124 тис. осіб.
  • КУА ICU також адмініструє 5 НПФ із майже 81 тис. учасників.
  • Частка ICU на ринку досягла 19% за розміром активів з урахуванням НПФ НБУ або 32% без його врахування.

Лідерські позиції фондів під управлінням ICU

За обсягом активів до десятки найбільших НПФ України входять:

  • "Укрексімбанк" — 4 місце,
  • "Династія" — 5 місце,
  • "Емерит-Україна" — 6 місце. 

За відносним приростом активів у 2025 році:

  • "Турбота" — 1 місце, 
  • "Династія" — 3 місце.

Дохідність для учасників

Всі 6 НПФ від початку управління ICU забезпечили чисту дохідність, що перевищує зростання офіційного курсу гривні до долара США, а результати 5 фондів обганяють і інфляцію. Це гарантує учасникам збереження купівельної спроможності, надійність і захищеність пенсійних заощаджень.

Фото 2 — Частка інвестгрупи ICU на ринку НПФ досягла 19% за розміром активів в управлінні

"Наш досвід доводить: пенсійні накопичення можуть залишатися надійними й прибутковими навіть в умовах нерозвинутого фондового ринку, фінансових криз та обмеженого кола фінансових інструментів", — зазначив Григорій Овчаренко, директор з управління локальними активами інвестгрупи ICU.

Довідка

Група ICU – незалежна фінансова група, що надає брокерські послуги, послуги з управління активами та приватним акціонерним капіталом, а також займається венчурними та фінтех-інвестиціями. Географія інтересів групи – ринки, що розвиваються.

Понад 15 років поспіль ICU є найбільшим брокером в Україні з торгівлі державними облігаціями. Група також є лідером на ринку управління активами та пенсійними заощадженнями.