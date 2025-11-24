Чекаємо 27-28 листопада в Києві на виставку – XXXІІІ День Логіста та DistributionMaster-2025!

27-28 листопада 2025 року в Києві відбудеться наймасштабніша логістична виставка України – XXXІІІ День Логіста & DistributionMaster-2025. Місце проведення: Київ, вул. Берестейська, 40-Б, ВЦ "АККО Інтернешнл". Організатор: TradeMasterGroup.

Партнери виставки : Генеральний Партнер логістики останньої милі - ANT-Logistics а також АТ "Страхова компанія "ІНГО", Спілка Автоматизаторів Бізнесу, Linqo (Ruptela Group), legas-logistics, Навіс Груп, UNI-LAMAN GROUP, Вчасно, Global Ocean Link, ABM Cloud, Linkos Group, Пульс Лоджистик, KAPELOU, Таніт Груп, Quantum International, Boxline, FTP, Полімерцентр, 4PROFIT GROUP, Інтеркарготрак, ОМЕГА ЗАХІД (Митний термінал "Шегині"), sovtes.ua, EALC, BFI, УВК-Інтернешнл, Youcontrol, Consolid.ai, ProTecGroup, TALMAN

Вас чекає:

⮚ 70+ виставкових стендів рішень, послуг, обладнання та техніки, які допоможуть оптимізувати процеси та підвищити ефективність бізнесу.

⮚ 2 дні конференції - XXXІII Всеукраїнський День Логіста&DistributionMaster-2025

⮚ 30 топ-спікерів провідних роздрібних мереж, виробничих, дистрибуційних і аналітичних компаній України і зарубіжжя

⮚ Більше 1500 учасників ваших існуючих і потенційних партнерів

⮚ Національна премія Ukrainian Logistics Award-2025

В програмі конференції цієї осені: Модератор заходу: Дмитро Линник, керівник Департаменту операційної логістики української аграрної компанії "Агросем" Валерій Губарєв, ведучий партнер компанії "Незалежна митна агенція", Сергій Деркач, Заступник Міністра розвитку громад та територій України, Ярослав Куліковський, старший аналітик Pro-Consulting, Бєднов Сергій, начальник комерційного відділу ПП "ЮНІОН Трейд Плюс", Людмила Грищишин, керівник з розвитку Митного терміналу "ШЕГИНІ" ТОВ "Омега Захід", Максим Тищук, заступник генерального директора з комерційних питань ТОВ "ВТФ "ЕКМІ", Михайло Таран, власник компанії 4PROFIT GROUP та Валентин Бєляєв, директор департаменту логістики Afina Group, Дмитро Пасенков, Ceo DP Development & Property, Марія Голубова, керівниця відділу імпортної логістики ТОВ "Бюро Вин" (GoodWine), Олександр Зозуля, заступник комерційного директора UNI LAMAN GROUP, Дарʼя Сеньченко, head of Land Boxline UCL UA, Олексій Болтєнков, supply planning and Logistic Lead PepsiCo Україна, Максим Скрипник, head of Supply Chain & FSD, Metro Ukraine, Іван Ісаєнко, керівник LCL-відділу Freight Transport Partner., Василь Росада, керівник "Вчасно.ТТН, Ярослав Зінченко, директор Офісу Трансформації Fozzy Group Логістика, Олександр Москаленко, директор Департаменту митної політики Міністерства фінансів України, Валерій Кулик-Куличенко, заступник Голови Державної служби України з безпеки на транспорті з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, Сергій Волоський, Заступник генерального директору з комерційної діяльності ТОВ "Інтеркарготрак", Ткачов Валерій, заступник директора Департамента комерційної роботи АТ "Укрзалізниця", Анастасія Конончук, маркетолог компанії ANT-Logistics, Катерина Артюх, Міжнародний спікер та експерт з логістики з понад 20-річним досвідом у глобальних ланцюгах поставок, Новіков Володимир, керівник відділу впровадження проєктів Linkos Group, Олена Пасюта, керівник компанії BIT-UA, Юрій Свірський, Co-Founder & CEO Consolid.ai, Віталій Пересада, керівник відділу страхування фінансових ризиків АТ "Страхова компанія "ІНГО", Євген Дьордяй, радник директора "МХП-Логістика", Євген Кулик, керівник напрямку комплексних рішень KAPELOU

Долучайтеся до Всеукраїнського Дня Логіста та сформуйте майбутнє галузі разом з провідними експертами!

Повна інформація та реєстрація за посиланням або за телефоном 067-502-30-13