У жовтні 2026 року український бізнес провів через касові апарати розрахунків на 589,1 млрд грн, що на 4,1% більше, ніж у вересні. Водночас кількість сформованих чеків скоротилася. Така динаміка може свідчити про те, що українці стали рідше здійснювати покупки, але витрачати за один раз більше.

Про це інформує Dilo з посиланням на оприлюднені дані Податкової служби.

За підсумками січня–жовтня 2026 року загальна сума виторгу через реєстратори розрахункових операцій (РРО) та програмні РРО становила 5,47 трлн грн. Це на 708,2 млрд грн, або 14,9%, більше, ніж за аналогічний період 2025 року, коли показник сягав 4,76 трлн грн.

Зросла й кількість розрахункових документів. За десять місяців підприємці сформували 9,22 млрд чеків, що на 381,4 млн, або 4,3%, більше порівняно з минулим роком.

Як змінилися покупки українців у жовтні

У жовтні загальний виторг бізнесу збільшився на 23,2 млрд грн порівняно з вереснем. Середньоденна сума розрахунків зросла на 0,7% — з 18,86 млрд грн до 19 млрд грн.

Водночас кількість сформованих чеків зменшилася з 943,87 млн у вересні до 942,55 млн у жовтні.

Середньоденна кількість чеків також скоротилася — з 31,46 млн до 30,4 млн.

Таким чином, попри незначне зменшення кількості розрахункових операцій, загальна сума витрат зросла.

Це може бути пов'язано зі зміною споживчих звичок українців через часті повітряні тривоги, загрозу обстрілів і тривалі відключення електроенергії.

За таких умов покупці можуть рідше відвідувати магазини, натомість купувати більше товарів за один раз, обираючи найбезпечніший і найзручніший час для покупок.

Попри складні безпекові та енергетичні умови, загальний обсяг розрахунків через РРО продовжує зростати.

Водночас наведені показники відображають номінальний виторг і самі по собі не свідчать про збільшення фізичних обсягів продажів.

Нагадаємо, за перше півріччя 2026 року український бізнес провів через касові апарати понад 3,1 трлн грн. Зокрема, у червні обсяг розрахунків становив 559,5 млрд грн, а середньоденний виторг сягнув 18,3 млрд грн.