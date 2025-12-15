Центр гуманітарного розмінування провів торги на 588 млн грн

Центр гуманітарного розмінування завершив торги на очищення сільськогосподарських земель у Харківській області загальною площею 7 995 гектарів. Роботи охоплять понад 1 200 кадастрових ділянок у трьох громадах Ізюмського району, а їхня загальна вартість за результатами аукціонів становить 588,3 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Розмінування земель у Харківській області

"Ми поступово підходимо до очищення територій, де йшли серйозні бойові дії. Фактично на території громад, де йтиме розмінування за цією заявкою, понад 31 тисяча гектарів мають статус ймовірно або підтверджено забруднених", – сказав заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Ігор Безкаравайний.

За результатами трьох аукціонів перемогу здобув оператор "Гуманітарна безпека". Ще дві ділянки очищатиме компанія "Глобал Демайнінг". Окремі перемоги на торгах також отримали "ПСМ Україна", "Трансімпекс демайнінг", "Українські сервіси розмінування", "Українська агенція розмінування" та "Інтернешнл демайнінг груп". Попередня середня вартість робіт у межах поданої заявки становить 73,6 тис. грн за гектар.

Директор Центру гуманітарного розмінування Володимир Байда зазначив, що одна ця заявка дозволила збільшити площу земель, які будуть очищені в межах державної програми компенсації, майже на 50%. За його словами, процес планують запустити вже цього року: за сімома аукціонами переможців попередньо визначено, ще за трьома рішення очікуються. Підписання угод може відбутися вже найближчим часом, що дасть змогу розпочати розмінування майже восьми тисяч гектарів.

За даними обстежень, більшість кадастрових ділянок у межах заявки забруднені протипіхотними та протитранспортними мінами, нерозірваними вибухонебезпечними предметами, залишеними боєприпасами, а також касетними боєприпасами.

Слід зазначити, що Україна сподівається повернути 80% потенційно забруднених вибухонебезпечними предметами та мінами земель у господарське використання протягом 10 років.