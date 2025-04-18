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Центр пробації змінює суть громадських робіт як виду покарання: стартував пілотний проєкт

чоловік, жінка, парк, прибирання
Центр пробації змінює підхід до громадських робіт як виду покарання. / Freepik

В Україні стартував пілотний проєкт Центру пробації, який змінює суть громадських робіт як виду покарання. Впроваджується нова модель, яка базується на європейських підходах. Правопорушників залучають до робіт, де вони можуть бути максимально ефективними. 

Про це повідомляє Міністерство юстиції України.

Планується не просто направити правопорушників на прибирання територій, а побудувати чітку, контрольовану систему, в якій кожен учасник — від підприємства до клієнта пробації — діє в межах зрозумілих правил.

Центр пробації тепер самостійно шукатиме організації, які потребують працівників, перевіряє їх, укладає договори та направляє туди людей, які за рішенням суду отримали покарання у вигляді громадських робіт.

За новою моделлю буде впроваджено індивідуальний підхід: правопорушників залучають до робіт, де вони можуть бути максимально ефективними (враховуватимуть їхні навички та досвід).

Розробники проєкту врахували досвід європейських країн, зокрема Нідерландів.

"Якщо раніше громадські роботи обмежувалися лише комунальними підприємствами, то тепер коло партнерів розширюється. Йдеться не лише про благоустрій, а й про участь у роботі, наприклад, організацій, що займаються розвитком інфраструктури держави та готові взаємодіяти в межах даної послуги", — йдеться у повідомленні Мінюсту.

Наразі ініціативу запроваджено в Києві та області. У разі успіху проєкт масштабують по всій Україні.

Нагадаємо, у березні 2025 року нестача кадрів через мобілізацію та виїзд працівників за кордон стала найбільшою перешкодою для ведення бізнесу в Україні.

Автор:
Тетяна Ковальчук