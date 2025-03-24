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Через кібератаку "Укрзалізниця" продає квитки лише на найближчі два дні
Через технічний збій в "Укрзалізниці" квитки на всі поїзди в касах продаються лише на 24 та 25 березня. На найбільших вокзалах країни черги практично відсутні, і час очікування становить лише 10-15 хвилин.
Про це повідомили в "Укрзалізниці".
Зазначається, що це дозволяє правильно керувати чергою, а також забезпечувати пріоритетне оформлення квитків для військовослужбовців та інших категорій пасажирів із невідкладною подорожжю.
"Триває відновлення ключових систем з резервних копій: це займає час, адже проводиться ретельна діагностика та ідентифікація можливих вразливостей. Ключова система продажу квитків, на якій працюють всі каси, витримала атаку та зберегла працездатність", - йдеться в повідомленні компанії.
В УЗ додали, що повернення квитків на поїзди в поточну добу здійснюється за попереднім алгоритмом: за годину до відправлення рейсу слід надіслати на електронну пошту [email protected] скан-копію або чітке фото квитка та контактний номер телефону. В "Укрзалізниці" оброблять заявку на повернення протягом трьох діб з моменту відновлення роботи систем.
Масштабний збій у роботі "Укрзалізниці"
Нагадаємо, ввечері, 23 березня, онлайн-системи “Укрзалізниці” зазнали масштабної тергетованої кібератаки. Відновлення всіх систем тривало всю минулу добу та наразі продовжується. На Центральному вокзалі Києва, де працювали лише 4 каси по Україні та 2 міжнародні, доводилося стояти в черзі по 40-50 хв.
24 березня на Центральному залізничному вокзалі Києва подвоїли кількість відчинених кас. Таке рішення ухвалили на тлі технічного збою, що вплинув на онлайн-продаж квитків. Пасажирам радять купувати квитки в обідній час, коли навантаження на каси менше.