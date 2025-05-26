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Через ремонт "Укрзалізниця" обмежує маршрут поїздів до Ворохти
"Укрзалізниця" повідомила про продовження обмеження маршруту низки поїздів західного напрямку через триваюче відновлення інфраструктури на дільниці Ясіня — Вороненко.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".
У результаті в добу 26 травня кілька пасажирських поїздів курсуватимуть лише до станції Ворохта.
Зокрема, зміни стосуються таких маршрутів:
- №95/96 Київ — Рахів — Київ;
- №5/6 Запоріжжя — Ясіня — Запоріжжя;
- №15/16 Харків — Ясіня — Харків;
- №25/26 Одеса — Ясіня — Одеса;
- №357/358 Київ — Ясіня — Київ;
- №33/34 Кривий Ріг — Ясіня — Кривий Ріг.
Як і раніше, для зручності пасажирів буде організовано автобусні трансфери з Ворохти до Ясіні та у зворотному напрямку.
"Укрзалізниця" просить пасажирів стежити за оновленнями щодо графіка руху та уточнювати інформацію перед подорожжю.
Нагадаємо, у ніч проти 23 травня на ділянці Ясіня — Вороненко стався провал земної породи, що призвело до тимчасового перекриття руху на цьому відрізку залізничної колії. "Укрзалізниця" одразу змінила маршрути низки поїздів далекого сполучення, які прямують до Рахова.