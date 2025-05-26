Через ремонт "Укрзалізниця" обмежує маршрут поїздів до Ворохти

"Укрзалізниця" повідомила про продовження обмеження маршруту низки поїздів західного напрямку через триваюче відновлення інфраструктури на дільниці Ясіня — Вороненко.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронювати участь

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

У результаті в добу 26 травня кілька пасажирських поїздів курсуватимуть лише до станції Ворохта.

Зокрема, зміни стосуються таких маршрутів:

№95/96 Київ — Рахів — Київ;

№5/6 Запоріжжя — Ясіня — Запоріжжя;

№15/16 Харків — Ясіня — Харків;

№25/26 Одеса — Ясіня — Одеса;

№357/358 Київ — Ясіня — Київ;

№33/34 Кривий Ріг — Ясіня — Кривий Ріг.

Як і раніше, для зручності пасажирів буде організовано автобусні трансфери з Ворохти до Ясіні та у зворотному напрямку.

"Укрзалізниця" просить пасажирів стежити за оновленнями щодо графіка руху та уточнювати інформацію перед подорожжю.

Нагадаємо, у ніч проти 23 травня на ділянці Ясіня — Вороненко стався провал земної породи, що призвело до тимчасового перекриття руху на цьому відрізку залізничної колії. "Укрзалізниця" одразу змінила маршрути низки поїздів далекого сполучення, які прямують до Рахова.