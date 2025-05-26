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Через ремонт "Укрзалізниця" обмежує маршрут поїздів до Ворохти

Укрзалізниця
Поїзди з Києва, Харкова й Одеси тимчасово не доїжджатимуть до Ясіні / Укрзалізниця

"Укрзалізниця" повідомила про продовження обмеження маршруту низки поїздів західного напрямку через триваюче відновлення інфраструктури на дільниці Ясіня — Вороненко.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

У результаті в добу 26 травня кілька пасажирських поїздів курсуватимуть лише до станції Ворохта.

Зокрема, зміни стосуються таких маршрутів:

  • №95/96 Київ — Рахів — Київ;
  • №5/6 Запоріжжя — Ясіня — Запоріжжя;
  • №15/16 Харків — Ясіня — Харків;
  • №25/26 Одеса — Ясіня — Одеса;
  • №357/358 Київ — Ясіня — Київ;
  • №33/34 Кривий Ріг — Ясіня — Кривий Ріг.

Як і раніше, для зручності пасажирів буде організовано автобусні трансфери з Ворохти до Ясіні та у зворотному напрямку.

"Укрзалізниця" просить пасажирів стежити за оновленнями щодо графіка руху та уточнювати інформацію перед подорожжю.

Нагадаємо, у ніч проти 23 травня на ділянці Ясіня — Вороненко стався провал земної породи, що призвело до тимчасового перекриття руху на цьому відрізку залізничної колії. "Укрзалізниця" одразу змінила маршрути низки поїздів далекого сполучення, які прямують до Рахова.

Автор:
Тетяна Гойденко