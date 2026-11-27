Німецький автовиробник Volkswagen заявив індійському суду, що податкові органи країни безпідставно виокремили його серед інших компаній через імпорт автозапчастин за зниженими тарифами. Намагаючись скасувати рекордну податкову вимогу на 1,2 мільярда доларів, концерн стверджує, що конкуренти — зокрема Mercedes-Benz, BMW та Kia — застосовують таку саму схему розмитнення.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Reuters.

Судова тяганина триває з 2025 року після того, як податківці звинуватили німецький концерн у навмисному ввезенні майже готових автомобілів Audi, Skoda та Volkswagen окремими партіями деталей під мито 10% замість сплати приблизно 30% податку, передбаченого для повноцінних машинокомплектів.

Volkswagen відкидає звинувачення у шахрайстві та називає справу питанням життя і смерті, оскільки такий штраф може повністю знищити всі його інвестиції в Індії, де частка концерну становить лише 2% ринку.

У закритому поданні до суду Мумбаї від 10 листопада 2026 року індійський підрозділ концерну Skoda Auto Volkswagen India зазначив, що кожен виробник схожих автомобілів працює за тією самою моделлю імпорту комплектуючих і сплачує 10% мита.

Щоб довести свою правоту, компанія надала суду зведену таблицю поставок конкурентів за 2024 рік, згідно з якою BMW здійснила 390 360 великих імпортних поставок автокомпонентів, а Mercedes — 80 972 поставки за пільговою ставкою, а також згадала компанії Kia, Isuzu Motors та індійський підрозділ китайської SAIC Motor — JSW MG Motor.

Коли суд ухвалить рішення та чим це загрожує іншим виробникам

У компанії Kia відмовилися коментувати заяву німецького конкурента, зазначивши лише, що імпортують деталі з дотриманням чинного законодавства, тоді як інші згадані автовиробники та податкова служба Індії не відповіли на запити журналістів.

Якщо аргументи Volkswagen переконають суддів, інші іноземні автоконцерни можуть зіткнутися з посиленими перевірками на третьому за величиною автомобільному ринку світу, хоча юристи зауважують, що для перемоги концерну доведеться довести використання імпортованих конкурентами деталей саме для складання цілих машин.

Очікується, що суд у Мумбаї винесе рішення у справі Volkswagen у понеділок, 30 листопада, проте на цьому етапі судді, ймовірно, визначать лише те, чи мали податкові органи право перевіряти імпортні операції компанії за попередні 12 років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що квартальний збиток Volkswagen зріс до 6,59 мільярда доларів, через що концерн планує звільнити 100 тисяч працівників. За підсумками третього кварталу операційний мінус автовиробника виявився значно гіршим за очікування аналітиків, які прогнозували втрати на рівні 2,9 мільярда доларів.