Італійська компанія Azimut Benetti відмовилася купувати суднобудівну компанію The Italian Sea Group (TISG) через те, що тій належить корабельня, де стоїть пов’язана з очільником Кремля Володимиром Путіним яхта "Шехерезада".

Як пише Dilo, про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що кінцевий аукціон з продажу активів TISG мав відбутися 16 листопада, але Azimut Benetti, яка дійшла до фінального етапу процесу, надіслала листа з відмовою від продовження участі.

Серед причин у документі називали статус яхти "Шехерезада", яка досі перебуває на корабельні TISG в місті Марина-ді-Каррара. Ще однією з причин були боргові зобов’язання TISG у Туреччині.

Після цього, TISG заявила, що обрала пропозицію компанії SRI Global на 220 млн євро, яка включала положення про те, що яхту "не можна вивезти з території корабельні". Це означає, що новий власник мав би взяти на себе подальші витрати на її обслуговування, зокрема зобов’язання перед державними органами.

Про яхту

Яхта "Шехерезада" — 140-метрова моторна супер'яхта, побудована на німецькій верфі Lürssen у 2020 році. Вона входить до списку найбільших та найдорожчих яхт у світі та відома передусім через розслідування, які пов'язують її з президентом РФ Володимиром Путіним

Офіційно судно оформлене на офшорну компанію Bielor Asset Ltd (Маршаллові Острови). Номінальним власником називають колишнього главу "Роснефти" Едуарда Худайнатова

Проте журналістські розслідування (зокрема команди Олексія Навального та "Центру Досьє"), а також дані американської розвідки свідчать, що реальним бенефіціаром яхти є Володимир Путін. Серед головних доказів — склад екіпажу: значна частина команди "Шехерезади" виявилася чинними співробітниками Федеральної служби охорони (ФСО) РФ, яка відповідає за особисту безпеку очільника Кремля.

У травні 2022 року Міністерство економіки та фінансів Італії наклало арешт на "Шехерезаду" в межах санкцій проти Росії. На той момент судно перебувало на ремонті в порту Марина-ді-Каррара

Нагадаємо, яхта Dilbar, яку раніше пов'язували з російським мільярдером Алішером Усмановим, більше не підпадає під санкції Євросоюзу.