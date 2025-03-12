Чехія допоможе Україні модернізувати 6 лікарень

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко провів зустріч із урядовим уповноваженим Чехії з питань відбудови України Томашем Копечним та представниками чеської делегації. Головною темою стало фінансування та реалізація проєктів з реконструкції та модернізації українських медичних закладів.

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Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

За даними Світового банку, на відновлення медичної сфери України в найближчі 10 років потрібно 19,4 мільярда доларів, і ця сума продовжує зростати через постійні обстріли. Лише за останній рік кількість пошкоджених лікарень збільшилася майже на 40 відсотків.

Чехія, як учасник програми Ukraine Facility, готова взяти на себе фінансування реконструкції 13 медичних закладів у семи регіонах України.

Наразі Європейська комісія вже погодила шість перших проєктів модернізації лікарень. До списку входять Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи, Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни, Волинська обласна клінічна лікарня, Криворізька міська лікарня №5, Міська клінічна лікарня №16 у Дніпрі та Київська обласна дитяча лікарня.

З початку повномасштабного вторгнення російські війська цілеспрямовано атакують цивільну інфраструктуру, зокрема лікарні, амбулаторії та поліклініки. Загалом пошкоджено 1984 медичні заклади, ще 301 лікарня повністю зруйнована.

Згідно з повідомленням, від початку війни Міністерство закордонних справ Чехії виділило 4,3 мільйона євро на медичне обладнання, машини швидкої допомоги, автобуси та засоби зв’язку для лікарень.

Також учасники зустрічі домовилися про подальшу співпрацю та нові проєкти, що допоможуть покращити медичну інфраструктуру України та зробити її більш ефективною.

Додамо, що згідно з оцінками, для відновлення української системи охорони здоров'я потрібно $19,4 млрд. Від початку війни росіяни пошкодили та зруйнували 2,28 тис. медичних закладів 1,9 тис. – пошкоджено, 301 – зруйновано.