Чи достатньо мільйона гривень, аби зробити магазин безбар’єрним: досвід українського ритейлу

Безбар'єрність - слово, яке стало близьким для кожного українця. Чи не кожного дня через повномасштабне вторгнення людей з інвалідністю стає все більше та більше. Своєю чергою бізнес також стає більш інклюзивним: з'являються кафе для людей з інвалідністю, інклюзивні відділення банків, навіть спеціальні автошколи. Ритейл теж не залишається осторонь: встановлюється більше пандусів, з'являється спеціальна зовнішня навігація в магазинах тощо.

Серед тих, хто обрав "безбар'єрний" шлях ведення бізнесу - мережа супермаркетів ЕКО МАРКЕТ. З минулого року компанія зосередила свою увагу на створенні доступного середовища та проводить "безбар'єрні" зміни у супермаркетах. Останнім став супермаркет на вул.Науки, 8 у Києві.

Як зазначає президент ЕКО МАРКЕТ Інна Мірошниченко, доступне середовище в супермаркетах мережі - одна з найголовніших цілей компанії.

"Доступність наших магазинів - це мета, яку ми поставили перед собою та до якої рухаємося дуже усвідомлено. Нам недостатньо просто зробити пандус, хоча це теж важливо. Команда ЕКО МАРКЕТ намагається робити простір магазинів максимально "безбар'єрним" у всіх деталях", - повідомила Інна Мірошниченко.

У якості прикладу президент ЕКО МАРКЕТ привела столичний магазин на Науки, у якому навіть відкрили другий вхід, аби зробити супермаркет максимально доступним.

"Супермаркет на Науки має два входи, один з яких є повністю безбар’єрним. Там максимально пологий вхід, тому заходити в магазин буде зручно кожному. Також у супермаркеті відсутні будь-які пороги та перепади висот", - зазначила вона.

Біля входу в супермаркет повністю прогумоване покриття та поручні аби кожному було зручно заходити.

Також був кардинально перероблений торговий зал: команда ЕКО МАРКЕТ розширила проходи між рядами, контрастно промаркувала та виділила автоматичні двері та вхідну групу.

Такі зміни обійшлися магазину у півтора мільйона гривень. Попри це Інна Мірошниченко вважає, що “безбар’єрність” не має ціни.

“У якій валюті чи сумі можна оцінити той факт, що ми робимо простір для людей доступним? Це не забаганки або маркетингові ходи для збільшення продажів. Безбар’єрність - це в першу чергу про людяність”, - наголосила вона.

Як показав досвід мережі ЕКО МАРКЕТ, інклюзія - це не про витрати, а про цінності та турботу. Кожен зручний вхід, продуманий простір та увага до деталей - це крок назустріч різним людям, крок до суспільства, де немає бар'єрів.​​​​​​​​​​​​​​​​