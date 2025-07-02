Цифровізація для ВПО: понад 5 тисяч осіб підтвердили свій статус через застосунок "Укрзалізниці"

Вже понад 5000 внутрішньо переміщених осіб (ВПО) підтвердили свій статус через застосунок “Укрзалізниці”, скориставшись інтеграцією з “Дією”.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій.

"Завдяки спільному проєкту, реалізованому Укрзалізницею в партнерстві з Міністерство розвитку громад та територій України, Пліч-о-пліч: Згуртовані громади та Міністерство цифрової трансформації України вже понад 5000 українців отримали доступ до подвійних обіймашок за подорожі та спеціальних пропозицій від партнерів", - йдеться в повідомленні.

Найактивніше користувачі обирають такі пропозиції:

Знижками на товари в аптеках.

Знижками на медичні послуги.

Знижками на побутову техніку.

Усі ці та інші пропозиції можна знайти в програмі лояльності "Залізні друзі" в категорії "Для ВПО", яка стає доступною одразу після підтвердження статусу через "Дію".

Як підключити статус ВПО в застосунку?

Підтвердити свій статус ВПО в застосунку Укрзалізниці дуже просто:

Оновіть та відкрийте застосунок Укрзалізниці. Перейдіть у розділ "Профіль" → "Мої дані". Оберіть опцію "Додати статус ВПО". Підтвердьте свій статус через застосунок "Дія". Користуйтесь спеціальними пропозиціями та отримуйте подвійні "обіймашки".

Нагадаємо, що станом на 26 червня понад 1000 внутрішньо переміщених осіб (ВПО) підтвердили свій статус через застосунок “Укрзалізниці”. Цю ініціативу запустила УЗ в партнерстві з Міністерством розвитку громад та територій, Національним проєктом "Пліч-о-пліч: згуртовані громади" та Міністерством цифрової трансформації.