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Цифровізація для ВПО: понад 5 тисяч осіб підтвердили свій статус через застосунок "Укрзалізниці"
Вже понад 5000 внутрішньо переміщених осіб (ВПО) підтвердили свій статус через застосунок “Укрзалізниці”, скориставшись інтеграцією з “Дією”.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій.
"Завдяки спільному проєкту, реалізованому Укрзалізницею в партнерстві з Міністерство розвитку громад та територій України, Пліч-о-пліч: Згуртовані громади та Міністерство цифрової трансформації України вже понад 5000 українців отримали доступ до подвійних обіймашок за подорожі та спеціальних пропозицій від партнерів", - йдеться в повідомленні.
Найактивніше користувачі обирають такі пропозиції:
- Знижками на товари в аптеках.
- Знижками на медичні послуги.
- Знижками на побутову техніку.
Усі ці та інші пропозиції можна знайти в програмі лояльності "Залізні друзі" в категорії "Для ВПО", яка стає доступною одразу після підтвердження статусу через "Дію".
Як підключити статус ВПО в застосунку?
Підтвердити свій статус ВПО в застосунку Укрзалізниці дуже просто:
- Оновіть та відкрийте застосунок Укрзалізниці.
- Перейдіть у розділ "Профіль" → "Мої дані".
- Оберіть опцію "Додати статус ВПО".
- Підтвердьте свій статус через застосунок "Дія".
- Користуйтесь спеціальними пропозиціями та отримуйте подвійні "обіймашки".
Нагадаємо, що станом на 26 червня понад 1000 внутрішньо переміщених осіб (ВПО) підтвердили свій статус через застосунок “Укрзалізниці”. Цю ініціативу запустила УЗ в партнерстві з Міністерством розвитку громад та територій, Національним проєктом "Пліч-о-пліч: згуртовані громади" та Міністерством цифрової трансформації.