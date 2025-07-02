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Цифровізація для ВПО: понад 5 тисяч осіб підтвердили свій статус через застосунок "Укрзалізниці"

Укрзалізниця
5 тисяч ВПО підтвердили статус у застосунку "Укрзалізниці" / УЗ

Вже понад 5000 внутрішньо переміщених осіб (ВПО) підтвердили свій статус через застосунок “Укрзалізниці”, скориставшись інтеграцією з “Дією”.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій.

"Завдяки спільному проєкту, реалізованому Укрзалізницею в партнерстві з Міністерство розвитку громад та територій України, Пліч-о-пліч: Згуртовані громади та Міністерство цифрової трансформації України вже понад 5000 українців отримали доступ до подвійних обіймашок за подорожі та спеціальних пропозицій від партнерів", - йдеться в повідомленні. 

Найактивніше користувачі обирають такі пропозиції:

  • Знижками на товари в аптеках.
  • Знижками на медичні послуги.
  • Знижками на побутову техніку.

Усі ці та інші пропозиції можна знайти в програмі лояльності "Залізні друзі" в категорії "Для ВПО", яка стає доступною одразу після підтвердження статусу через "Дію".

Як підключити статус ВПО в застосунку?

Підтвердити свій статус ВПО в застосунку Укрзалізниці дуже просто:

  1. Оновіть та відкрийте застосунок Укрзалізниці.
  2. Перейдіть у розділ "Профіль"  "Мої дані".
  3. Оберіть опцію "Додати статус ВПО".
  4. Підтвердьте свій статус через застосунок "Дія".
  5. Користуйтесь спеціальними пропозиціями та отримуйте подвійні "обіймашки".
Фото 2 — Цифровізація для ВПО: понад 5 тисяч осіб підтвердили свій статус через застосунок "Укрзалізниці"

Нагадаємо, що станом на 26 червня понад 1000 внутрішньо переміщених осіб (ВПО) підтвердили свій статус через застосунок “Укрзалізниці”. Цю ініціативу запустила УЗ в партнерстві з Міністерством розвитку громад та територій, Національним проєктом "Пліч-о-пліч: згуртовані громади" та Міністерством цифрової трансформації.  

Автор:
Тетяна Бесараб
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