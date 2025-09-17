Запланована подія 2

Цифровізація Радабанку: електронні чеки тепер у мобільному застосунку

Цифровізація Радабанку
Цифровізація Радабанку

Радабанк запустив електронні чеки у своєму мобільному застосунку RB24, використовуючи рішення від українського стартапу Deeployalty. Відтепер клієнти отримують чеки автоматично після кожної транзакції — швидко, зручно та екологічно.

Новий сервіс став ще одним кроком Радабанку на шляху до цифровізації. Новий функціонал дає змогу:

  • зберігати електронні чеки в застосунку RB24; 
  • мати швидкий та необмежений в часі доступ до історії покупок; 
  • відмовитися від паперових чеків і робити покупки екологічними.

"Цифровізація банку для нас це не модний тренд, а стратегічний курс. Запуск електронних чеків у застосунку RB24 ще один крок до диджиталізації сервісів, адже наші клієнти отримують все більше зручності та контролю над своїми фінансами. Радабанк послідовно впроваджує інновації, які є основою сучасного цифрового банку, де всі сервіси доступні у смартфоні", – зазначив  заступник голови правління Радабанку Дмитро Старостенко.

"Deeployalty створює екосистему, де чеки, бонуси й пропозиції з’являються прямо у банківському застосунку. Ми раді, що Радабанк став частиною цього руху разом ми робимо банківські сервіси сучасними та ближчими до клієнта", — коментує співзасновник та CTO Deeployalty Максим Попов.

Рішення Deeployalty вже працює з провідними банками та ритейлерами, зокрема, Sense Bank, VARUS, Aврора мультимаркет, WOG, Socar, OKWINE, KFC та Glovo. Тепер до цієї екосистеми приєднався і Радабанк, запровадивши електронні чеки у своєму мобільному застосунку RB24.

Довідка

Радабанк український комерційний банк, що працює на ринку з 1993 року та пропонує будь-які рішення для населення, великого та малого бізнесу. 

Ліцензія НБУ №166 від 14.11.2011 року.