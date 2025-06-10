Ciklum купує GoSolve Group та посилює експертизу у сфері штучного інтелекту

Компанія Ciklum оголосила про придбання GoSolve Group — мультинаціонального розробника цифрових рішень з експертизою у мові програмування Go, хмарній міграції, модернізації та DevOps. Угода посилює позиції Ciklum у Східній Європі, додавши близько 150 фахівців у Польщі, а також прискорює експансію компанії на ринку США.

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Ciklum об’єднує понад 4000 висококваліфікованих інженерів, досвідчених дизайнерів і консультантів по всьому світу. Разом вони допомагають бізнесам переосмислювати технологічні рішення й виводити їх на новий рівень. Ciklum створює цифрові продукти й надає винятковий клієнтський досвід для понад 250 компаній — як визнаних глобальних брендів, так і інноваційних стартапів. Компанія має потужну репутацію в Україні та за її межами завдяки роботі з продуктами нового покоління та розробці рішень на основі штучного інтелекту.

GoSolve Group — компанія, головний офіс якої знаходиться у Польщі, з присутністю у різних містах країни, а також у Пуне, Індія. У штаті понад 150 фахівців, які займаються повним циклом розробки на Go: інжинірингом, тестуванням, продуктовим менеджментом і підтримкою. Основними клієнтами компанії є бізнеси зі сфер охорони здоров’я та роздрібної торгівлі — двох стратегічно важливих галузей, у яких Ciklum уже має глибоку експертизу.

Завдяки цій угоді Ciklum розширює спектр рішень у створенні виняткового клієнтського досвіду, поєднуючи технічну глибину з глобальною присутністю, щоб краще відповідати потребам клієнтів у різних регіонах. Обидві компанії мають спільні цінності — орієнтацію на результат, проактивність та ефективність — що створює міцну основу для інтеграції команд і подальшого зростання на ключових ринках.

“Наші клієнти очікують цілісних рішень у сфері Experience Engineering у поєднанні з високопродуктивними обчисленнями, і приєднання GoSolve посилює нашу здатність їх надавати”, — прокоментував CEO Ciklum Радж Радхакрішнан. “Глибока експертиза GoSolve у Go та високопродуктивних системах дає нам змогу створювати ШІ-рішення наступного покоління, масштабувати розробку й досягати більшої ефективності завдяки оптимізованому коду. Ми пишаємося східноєвропейським корінням Ciklum і раді додати до команди фахівців з цього регіону, які поділяють наше бачення майбутнього. Разом ми зможемо запропонувати ще більше інновацій нашим клієнтам”.

“Ми давно захоплюємося успіхом Ciklum в Україні, Польщі та на міжнародному рівні”, — зазначив CEO GoSolve Group Марцін Вударчик. “Раді стати частиною глобальної команди Ciklum та використовувати потенціал Go для масштабних проєктів і новаторських стартапів у всьому світі”.

Про Ciklum

Ciklum – це глобальна інноваційна компанія, що пропонує розробку технологічних рішень наступного покоління із застосуванням штучного інтелекту та винятковий клієнтський досвід. Компанія має команду із понад 4 000 висококваліфікованих інженерів, досвідчених дизайнерів і консультантів. Ciklum вже понад 20 років є надійним партнером для своїх клієнтів і створює цифрові рішення, які дають бізнесам змогу розвʼязувати складні корпоративні виклики та прискорювати свій розвиток.

Про GoSolve Group

GoSolve Group створює високоефективні цифрові рішення для компаній у сферах охорони здоров’я, фінтеху та корпоративного сектору, поєднуючи стратегічне бачення з інженерною досконалістю. Експерти GoSolve використовують сучасні хмарні архітектури, автоматизацію DevOps і ретельну оптимізацію витрат, щоб прискорити інновації, підвищити стійкість систем і зменшити витрати на їх утримання. Від аудитів інфраструктури та повного перегляду архітектури до створення нових продуктів — компанія поєднує технології з вимірюваними бізнес-результатами, допомагаючи клієнтам досягати успіху.