Ціна на газ у травні: як змінилися тарифи і скільки платитимуть українці

У травні 2025 року ціна на газ для більшості українських домогосподарств залишиться незмінною. Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" пролонгувала дію свого річного тарифного плану "Фіксований" до 30 квітня 2026 року.

Про це повідомляє консультаційний центр для населення "Газ правда".

Таким чином, понад 98% побутових споживачів — а це близько 12 мільйонів родин — і надалі платитимуть 7,96 грн за кубометр блакитного палива.

Річні тарифи інших постачальників також залишаються стабільними через дію мораторію на підвищення тарифів на базові комунальні послуги.

Водночас місячні тарифи демонструють значну варіативність — від помірних 7,96 грн до рекордних 21,10 грн за кубометр. Така різниця пояснюється ринковим характером цих пропозицій: постачальники самостійно формують комерційну ціну залежно від попиту, закупівельної вартості та власної бізнес-стратегії.

На ринку присутні дев’ять активних постачальників, п’ятеро з яких надають одночасно річні та місячні пропозиції.

Зокрема, найнижчу місячну ціну у травні виставили "Нафтогаз" і "Тернопільоблгаз збут" — по 7,96 грн/куб. м. Найдорожчим виявився газ від "Львівенергозбуту" — 21,10 грн/куб. м. Також вище середнього виставили ціни "СвітлоГаз" — 18,99 грн та "Енерджі Трейд Груп" — 9,977 грн.

Ціни на газ у травні 2025 року (грн/куб. м):

Комерційні місячні пропозиції:

ТОВ "ГК Нафтогаз України" — 7,96;

ТОВ "Тернопільоблгаз збут" — 7,96;

ТОВ "Прикарпат Енерго Трейд" — 7,98;

ТОВ "Галнафтогаз" ПП "ОККО Контракт" — 7,99 (термін дії: з 01.05.2025 по 31.08.2025);

ТОВ "Київські енергетичні послуги" (YASNO) — 8,46;

ТОВ "Дніпровські енергетичні послуги" (YASNO) — 8,46;

ТОВ "Енерджі Трейд Груп" — 9,977;

ТОВ "Рітейл Сервіс" ТМ "СвітлоГаз" — 18,99;

ТОВ "Львівенергозбут" — 21,10;

Найнижчу місячну ціну пропонують "Нафтогаз" і "Тернопільоблгаз збут" — 7,96 грн/куб. м, найвищу — "Львівенергозбут" — 21,10 грн/куб. м. Серед річних пропозицій найнижча — у "Енерджі Трейд Груп" (7,799 грн), найвища — у "СвітлоГаз" (9,99 грн).

Нагадаємо, у січні Кабмін скасував мораторій на нарахування пені та стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги, дозволивши відключення боржників від комунальних послуг, за винятком окупованих територій та зон бойових дій.