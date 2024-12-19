Ціна на моркву в Україні піднялася на 83% порівняно з минулим роком: які причини

Ціни на моркву в Україні, які почали зростати ще на початку грудня, продовжують підвищуватися й цього тижня. Зараз ціна на якісну моркву в Україні вже в середньому на 83% вища порівняно з минулим роком.

Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Зазначається, що темпи торгівлі в цьому сегменті останні два тижні також продовжують зростати.

Які ціни на моркву в Україні

Згідно з даними щоденного моніторингу проекту, лише з кінця минулого тижня ціна на моркву в Україні зросла в середньому на 11%.

Сьогодні виробники готові продавати цей продукт за ціною 20-28 грн/кг ($0,48-0,67 /кг), залежно від якості, регіону та інших умов угоди.

Деякі виробники планують і надалі підвищувати ціни, якщо збережуться поточні темпи збуту.

Чому дорожчає морква

За словами основних гравців ринку, зростанню цін сприяє значне підвищення торговельної активності в сегменті моркви.

Водночас більшість господарств призупинили продаж високоякісної моркви в очікуванні подальшого зростання цін, зберігаючи основний обсяг врожаю. На ринок потрапляють лише надлишки, що призводить до деякого обмеження пропозиції моркви.

Нагадаємо, відпускні ціни в Україні на огірки знову почали знижуватися. Продавці вимушено йдуть на такий крок, бо попит на цей овоч дуже низький, що нетипово для середини грудня.

Додамо, на початку грудня знизилися ціни на цибулю. Головною причиною зниження цін стало падіння попиту в цьому сегменті, оскільки виробники дедалі частіше пропонують на продаж овочі середньої та низької якості.

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