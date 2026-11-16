Ціна нафти на 16 листопада – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

Ціни на нафту в понеділок, 16 листопада, впали на тлі очікувань профіциту пропозиції, оскільки поставки з Близького Сходу через Ормузьку протоку майже відновилися до довоєнного рівня, а пропускна здатність китайських нафтопереробних заводів у жовтні знизилася, що свідчить про зниження попиту на сиру нафту.

Про це інформує Dilo з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 16 листопада

Тип нафти Ціна Зміна (%) Brent $95,30 - 0,6% WTI $88,34 - 0,3% Urals $72,16 - 1.10%

Ф'ючерси на нафту Brent знизилися на 54 центи, або 0,6%, до 95,30 долара за барель. Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) подешевшала на 22 центи, або 0,3%, до 88,34 долара.

Ф'ючерси на нафту Brent до 04:27 за Гринвічем знизилися на 54 центи, або 0,6%, до 95,30 долара за барель. Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) подешевшала на 22 центи, або 0,3%, до 88,34 долара.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, міжнародне енергетичне агентство (МЕА) у п'ятницю спрогнозувало повернення світового ринку нафти до надлишку пропозиції у четвертому кварталі цього року, оскільки експорт із Близького Сходу відновлюється швидше, ніж зростає світовий попит, попри триваючі атаки на судна.

"Вперше з початку конфлікту між США та Іраном трейдери активно розглядають можливість надлишку пропозиції, а не постійного дефіциту. Ця зміна настроїв явно стримує ринок", - зазначив головний аналітик KCM Trade Тім Вотерер.

За оцінками МЕА, у четвертому кварталі пропозиція нафти становитиме в середньому 105 млн барелів на добу, що на 1,7 млн барелів перевищить прогнозований попит. Раніше агентство очікувало дефіциту пропозиції в цей період.

МЕА уточнило, що до кінця лютого планує поставити 71 млн барелів нафти з рекордних обсягів стратегічних резервів країн-членів, про вивільнення яких оголосили в березні, зокрема 15 млн барелів дизельного пального для зниження напруженості на ринку.

Додатковий тиск на ціни спричинили ознаки зниження попиту в Китаї - другому за величиною споживачі нафти у світі. За даними Національного бюро статистики Китаю, оприлюдненими в понеділок, обсяги переробки нафти на китайських НПЗ у жовтні скоротилися на 2% порівняно з вереснем і на 8,1% - у річному вимірі.