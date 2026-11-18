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Ціна нафти на 18 листопада – ціна на нафту Brent, WTI, Urals
Ціни на нафту у середу, 18 листопада, впали на тлі даних, що свідчать про збільшення запасів сирої нафти та палива в США минулого тижня, хоча триваючі атаки США та Ірану та перебої в судноплавстві через Ормузьку протоку обмежили втрати.
Про це інформує Dilo з посиланням на Мінфін.
Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 18 листопада
|Тип нафти
|Ціна
|Зміна (%)
|Brent
|$92,53
|- 0,7%
|WTI
|$84,77
|- 1,4%
|Urals
|$71,10
|- 3.38%
Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 61 цент, або 0,7%, до 92,53 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate втратили 1,24 долара, або 1,4%, до 84,77 долара за барель.
Причини зміни ціни
Як повідомляє Reuters, ціна нафти затиснута між постійною геополітичною премією за ризик від атак на танкери та ескалацією взаємних ударів між США та Іраном, а також дедалі песимістичнішим настроєм з боку хору аналітиків, які прогнозують значний профіцит на ринку.
Тим часом, цінова різниця між Brent та WTI також розширилася в останні сесії, причому WTI демонструвала різкіше зниження під час торгів у середу. Дані LSEG показали, що спред Brent/WTI миттєво коливався на більш ніж двотижневому максимумі.
"Арбітражні торги на WTI в Азії та Північно-Західній Європі були закриті, тому очікуваним рухом ціни на WTI є більша корекція, ніж на Brent, яка дозволить знову відкрити арбітражне вікно", – сказав Джун Го, старший аналітик Sparta Commodities.
Це особливо актуально з огляду на зростання запасів сирої нафти на узбережжі Мексиканської затоки США, додав Гох.
Запаси сирої нафти в США зросли на 5,28 мільйона барелів за тиждень, що закінчився 13 листопада, повідомили джерела на ринку у вівторок, посилаючись на дані Американського інституту нафти. Запаси бензину зросли на 5,12 мільйона барелів, а запаси дистилятів – на 351 000 барелів.
Нагадаємо, світові ціни на нафту за тиждень знизилися на 2,5%. Слідом за нафтою в Україні подешевшали бензин і дизпальне, як у гурті, так і на АЗС. Експерти, яких опитало Dilo, очікують, що до кінця листопада ціни знизяться ще на 3–4 грн/л, а автогаз, який досі дорожчав, стабілізується, бо закінчується сезон активного споживання.