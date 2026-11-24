У вівторок падіння цін на нафту тривало другий день поспіль. Котирування наблизилися до мінімальних значень за останні три місяці через зростання пропозиції та очікування надлишку сировини на ринку, попри загрози судноплавству в Ормузькій протоці.

Про це інформує Dilo з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 24 листопада

Тип нафти Ціна Зміна (%) Brent $88,71 +0,7% WTI $79,57 -0,8% Urals $73,93 +3.02%

Станом на ранок ф’ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 66 центів (0,7%) - до 88,71 долара за барель. Напередодні вони закрилися на найнижчому рівні з 31 серпня. Ф’ючерси на американську нафту WTI знизилися на 60 центів (0,8%) - до 79,57 долара за барель, а на початку торгів опускалися до мінімуму з 26 серпня.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, ціни на нафту Brent втратили імпульс до зростання на тлі поліпшення постачання та збільшення світових запасів. За даними Deutsche Bank, у жовтні вони зросли на 52 млн барелів, що свідчить про надлишок пропозиції на рівні 1,7 млн барелів на добу.

Водночас ризики нового подорожчання зберігаються через напруженість між США та Іраном, блокаду Ормузької протоки й перебої в судноплавстві. Аналітики зазначають, що ринок поступово переходить до профіциту, однак залишається вразливим до нових перебоїв із постачанням.

Нагадаємо, зниження попиту на нафту у США та підготовка українських автозаправних мереж до періоду розпродажів у межах "Чорної п’ятниці" сприяють здешевленню пального в Україні. Протягом останнього тижня ціни на бензин і дизель знизилися як в оптовому сегменті, так і на АЗС, попри загострення ситуації на Близькому Сході.

За прогнозами опитаних Dilo експертів, до 27 листопада пальне на українських заправках може подешевшати ще на 4–5 грн за літр. Водночас автогаз демонструє протилежну динаміку та продовжує дорожчати.