Світові ціни на нафту в середу знизилися більш ніж на 1% через побоювання щодо надлишку пропозиції на ринку у 2027 році. Очікування зростання запасів і невизначеність щодо майбутньої політики видобутку ОПЕК+ переважили ризики перебоїв із постачанням через загострення ситуації на Близькому Сході.

Про це інформує Dilo з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 25 листопада

Тип нафти Ціна Зміна (%) Brent $89.93 +1.6% WTI $80.53 +1.9% Urals $68,97 -7.20%

Ф’ючерси на нафту марки Brent подешевшали на $1,47 (1,6%) - до $89,93 за барель. Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) втратила $1,52 (1,9%) і торгувалася на рівні $80,53 за барель. Напередодні обидві марки подорожчали більш ніж на 2%.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, тиск на нафтові котирування посилився після прогнозів щодо можливого профіциту на світовому ринку. Зокрема, учасники ринку очікують на рішення ОПЕК+ щодо квот на видобуток у 2027 році. Додаткову невизначеність створюють наміри Іраку домогтися збільшення оцінки своїх виробничих потужностей, а також зміни в умовах участі ОАЕ в угодах ОПЕК+.

Водночас геополітичні ризики продовжують стримувати падіння цін. Атаки на торговельні судна поблизу Ормузької протоки та загострення протистояння на Близькому Сході створюють загрозу перебоїв із постачанням нафти. Додатковим чинником стабілізації пропозиції стало відновлення роботи лівійського нафтопроводу Шарара.

Нагадаємо, зниження попиту на нафту у США та підготовка українських автозаправних мереж до періоду розпродажів у межах "Чорної п’ятниці" сприяють здешевленню пального в Україні. Протягом останнього тижня ціни на бензин і дизель знизилися як в оптовому сегменті, так і на АЗС, попри загострення ситуації на Близькому Сході.

За прогнозами опитаних Dilo експертів, до 27 листопада пальне на українських заправках може подешевшати ще на 4–5 грн за літр. Водночас автогаз демонструє протилежну динаміку та продовжує дорожчати.