Нафтові котирування продовжили зростання під час азійських торгів у четвер, 26 листопада, на тлі побоювань щодо перебоїв із постачанням. Причиною занепокоєння стала заява єменських хуситів про атаку на найбільший нафтопереробний завод Саудівської Аравії.

Про це інформує Dilo з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 26 листопада

Тип нафти Ціна Зміна (%) Brent $94,71 +0,1% WTI $84,03 +0,4% Urals $68,97 -7.20%

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 10 центів, або на 0,1%, до 94,71 дол. за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate зросли на 35 центів, або на 0,4%, до 84,03 дол. за барель. Розрахунки за WTI у четвер не будуть проводитися через День подяки в США.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, зростання цін на нафту було зумовлене загостренням геополітичної напруженості на Близькому Сході, зокрема атаками хуситів на саудівську нафтову інфраструктуру та ризиками для судноплавства через Ормузьку протоку. Додаткову підтримку котируванням надали менші, ніж очікувалося, запаси сирої нафти у США.

Нагадаємо, зниження попиту на нафту у США та підготовка українських автозаправних мереж до періоду розпродажів у межах "Чорної п’ятниці" сприяють здешевленню пального в Україні. Протягом останнього тижня ціни на бензин і дизель знизилися як в оптовому сегменті, так і на АЗС, попри загострення ситуації на Близькому Сході.

За прогнозами опитаних Dilo експертів, до 27 листопада пальне на українських заправках може подешевшати ще на 4–5 грн за літр. Водночас автогаз демонструє протилежну динаміку та продовжує дорожчати.