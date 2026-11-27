Ціни на нафту зросли в п'ятницю, перервавши тритижневий період зниження. Підтримку котируванням надали атаки на танкери в Ормузькій протоці та енергетичні об'єкти Саудівської Аравії, які загострили побоювання щодо перебоїв із постачанням нафти з Близького Сходу.

Про це інформує Dilo з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 27 листопада

Тип нафти Ціна Зміна (%) Brent $94,90 +3.28% WTI $84,45 +2.87% Urals $75,18 +5.66%

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, зниження цін на нафту в попередні тижні змінилося зростанням через загострення ситуації на Близькому Сході. Атаки Ірану на судна в Ормузькій протоці та удари єменських хуситів по нафтовій інфраструктурі Саудівської Аравії посилили побоювання щодо перебоїв із постачанням сировини. Додатковим чинником залишається пошкодження нафтопереробних потужностей регіону.

Нагадаємо, зниження попиту на нафту у США та підготовка українських автозаправних мереж до періоду розпродажів у межах "Чорної п’ятниці" сприяють здешевленню пального в Україні. Протягом останнього тижня ціни на бензин і дизель знизилися як в оптовому сегменті, так і на АЗС, попри загострення ситуації на Близькому Сході.

За прогнозами опитаних Dilo експертів, до 27 листопада пальне на українських заправках може подешевшати ще на 4–5 грн за літр. Водночас автогаз демонструє протилежну динаміку та продовжує дорожчати.