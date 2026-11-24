Дві автозаправні станції збанкрутілого державного підприємства “Авіком Рівне” у Тернопільській області реалізували на торгах за 5,63 млн грн.

Як пише Dilo, про це свідчать дані аукціонів у системі "Prozorro.Продажі".

Як знизилася ціна та хто купив АЗС у Ланівцях

Загальна початкова вартість обох об'єктів становила 12,09 млн грн, проте під час торгів із покроковим зниженням ціни вона впала на 53,4%.

Перший лот — АЗС "Анастасія" з автомобільним газозаправним пунктом у місті Ланівці (вул. Незалежності, 50б) — продали за 4,09 млн грн при стартовій ціні 8,15 млн грн.

Переможцем стало ТОВ "Боді Макс" із пропозицією 4,087 млн грн, яке випередило фізичну особу Юрія Лахіту (4,005 млн грн).

До складу лота увійшли будівлі площею 100 кв. м, колонки, резервуари та газозаправне обладнання, тоді як комунальна земельна ділянка площею 0,2893 га в продаж не входила.

Хто придбав другу заправку в Тернопільському районі

Другу АЗС із газозаправним пунктом у селі Надрічне Тернопільського району (вул. Шевченка, 1-а) реалізували за 1,54 млн грн проти початкових 3,94 млн грн.

Її придбала Алія Заверуха, запропонувавши 1,539 млн грн, тоді як інший учасник — ТОВ "Боді Макс" — зупинився на позначці 1,5 млн грн.

До складу другого лота увійшли будівля АЗС площею 30 кв. м, паливороздавальні колонки, резервуари, газозаправне обладнання й земельна ділянка площею 0,1024 га, що перебуває у приватній власності.

Обидва об'єкти вдалося реалізувати лише з третьої спроби. Перші аукціони у вересні та повторні торги у жовтні не відбулися через відсутність учасників.

Нагадаємо, “ПриватБанк” знайшов покупця на футбольний стадіон “Дніпро-Арена” та навчально-тренувальну базу в Придніпровську. Переможцем аукціону, призначеного на 24 листопада, стало ТОВ “Ріал Естейт 7” із пропозицією 56,21 млн грн.