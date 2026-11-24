Після дев’яти місяців зростання ціни на пальне в Україні перейшли до зниження, і найближчим часом бензин та дизель можуть подешевшати ще щонайменше на 6–7 грн за літр.

Як пише Dilo, про це повідомив директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

"Зараз будуть масово з’являтися ціни на бензин нижче 80 грн. Вартість дизпального також масово наближатиметься до 90 грн і нижче, передусім у мережах економсегменту. Закупівельна вартість уже дозволяє продавати пальне за такими цінами в найближчій перспективі. Загалом потенціал зниження становить 6–7 грн, і він точно реалізується протягом найближчих 7–10 днів. Далі все залежатиме від динаміки світового ринку", - наголосив експерт в етері телемарафону.

На скільки вже подешевшало пальне в листопаді

З початку листопада середня ціна бензину знизилася на 7,81 грн/л — до 82,26 грн/л, а дизпального — на 7,05 грн/л, до 97,55 грн/л.

Водночас в окремих мережах АЗС бензин уже подешевшав на 9 грн за літр, а дизель — до 10 грн за літр.

Найбільше зниження цін на бензин у листопаді зафіксували в дніпровській мережі VostokGaz (на 12 грн/л) та тернопільській Green Wave (на 11,10 грн/л), тоді як "Укрнафта" та UPG знизили цінники на 9 грн/л.

У сегменті дизпального лідером падіння стала мережа EURO 5, де ціна впала на 13,10 грн/л, а також VST і KLO зі зниженням на 8,90 грн/л та 8,70 грн/л відповідно.

Яких цінників чекати водіям далі

На ринку вже з’явилися пропозиції бензину дешевше 80 грн/л, а мінімальна ціна на дизель сягнула 90,90 грн/л.

Цінників вище 100 грн/л майже не залишилося. Подешевшання починає зачіпати й автогаз, проте темпи зниження там поки що значно повільніші, ніж у бензину та дизелю.

Експерт прогнозує, що ціни на бензин поступово закріпляться нижче позначки 80 грн/л, а вартість дизпального масово опуститься нижче 90 грн/л.

Цьому сприяє зниження світових цін на нафту, які днями опустилися нижче 90 доларів за барель, хоча для подальшого прискорення падіння ринку потрібне повне розблокування Ормузької протоки.