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Ціни на пальне в Україні падають: бензин і дизель подешевшають ще на 6–7 грн/л
Після дев’яти місяців зростання ціни на пальне в Україні перейшли до зниження, і найближчим часом бензин та дизель можуть подешевшати ще щонайменше на 6–7 грн за літр.
Як пише Dilo, про це повідомив директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.
"Зараз будуть масово з’являтися ціни на бензин нижче 80 грн. Вартість дизпального також масово наближатиметься до 90 грн і нижче, передусім у мережах економсегменту. Закупівельна вартість уже дозволяє продавати пальне за такими цінами в найближчій перспективі. Загалом потенціал зниження становить 6–7 грн, і він точно реалізується протягом найближчих 7–10 днів. Далі все залежатиме від динаміки світового ринку", - наголосив експерт в етері телемарафону.
На скільки вже подешевшало пальне в листопаді
З початку листопада середня ціна бензину знизилася на 7,81 грн/л — до 82,26 грн/л, а дизпального — на 7,05 грн/л, до 97,55 грн/л.
Водночас в окремих мережах АЗС бензин уже подешевшав на 9 грн за літр, а дизель — до 10 грн за літр.
Найбільше зниження цін на бензин у листопаді зафіксували в дніпровській мережі VostokGaz (на 12 грн/л) та тернопільській Green Wave (на 11,10 грн/л), тоді як "Укрнафта" та UPG знизили цінники на 9 грн/л.
У сегменті дизпального лідером падіння стала мережа EURO 5, де ціна впала на 13,10 грн/л, а також VST і KLO зі зниженням на 8,90 грн/л та 8,70 грн/л відповідно.
Яких цінників чекати водіям далі
На ринку вже з’явилися пропозиції бензину дешевше 80 грн/л, а мінімальна ціна на дизель сягнула 90,90 грн/л.
Цінників вище 100 грн/л майже не залишилося. Подешевшання починає зачіпати й автогаз, проте темпи зниження там поки що значно повільніші, ніж у бензину та дизелю.
Експерт прогнозує, що ціни на бензин поступово закріпляться нижче позначки 80 грн/л, а вартість дизпального масово опуститься нижче 90 грн/л.
Цьому сприяє зниження світових цін на нафту, які днями опустилися нижче 90 доларів за барель, хоча для подальшого прискорення падіння ринку потрібне повне розблокування Ормузької протоки.
Нагадаємо, світові ціни на нафту за тиждень знизилися на 2,5%. Слідом за нафтою в Україні подешевшали бензин і дизпальне, як у гурті, так і на АЗС. Експерти, яких опитало Dilo, очікують, що до кінця листопада ціни знизяться ще на 3–4 грн/л, а автогаз, який досі дорожчав, стабілізується, бо закінчується сезон активного споживання.