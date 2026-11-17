Після різкого подорожчання через війну на Близькому Сході бензин у США почав дешевшати. Середня ціна опустилася до $3,78 за галон (близько $0,99 за літр) — найнижчого рівня з середини березня.

Як пише Dilo, про це повідомляє Вloomberg.

Ситуація на ринку

Як зазначають аналітики, ціни на пальне падають слідом за нафтою, яка дешевшає після перебоїв із постачанням через війну з Іраном.

За даними Американської автомобільної асоціації (AAA), зниження вартості бензину пов'язане зі збільшенням поставок нафти з Перської затоки та очікуваннями, що США не відновлюватимуть атаки на Іран.

Крім того у США почали відновлюватися запаси бензину, які з кінця квітня були нижчими за сезонний рівень. Додатковим чинником зниження цін є сезонне скорочення попиту перед зимою.

Однак, за словами аналітиків, пальне поки залишається дорожчим, ніж до початку війни на Близькому Сході.

Чи надовго подешевшає пальне

"Оптові ціни в США дуже швидко знизилися з максимумів, що, безумовно, забезпечить певне полегшення на заправках. Але ціни все ще перевищують докризовий рівень, а основні причини не змінилися, а це означає, що наступного літа вони можуть знову дуже швидко зрости", — сказав аналітик Energy Aspects Йігіт Доган.

Міжнародне енергетичне агентство прогнозує, що в цьому кварталі світова пропозиція нафти перевищить попит приблизно на 2 млн барелів на день. Goldman Sachs також попереджає про ризик надлишку нафти наступного року.

Нагадаємо, 10 листопада середня роздрібна ціна на бензин у США в знизилася до 3,98 долара за галон.