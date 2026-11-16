Ціни на газ у Європі знизилися завдяки рекордним поставкам зі США та прогнозу потепління

Ціни на природний газ у Європі пішли вниз, оскільки трейдери оцінювали рекордний експорт палива зі США на тлі тривалого занепокоєння щодо обмежених зимових запасів на континенті. Еталонні ф'ючерси падали впродовж дня на 6,2% після зростання більш ніж на 6% минулого тижня, а станом на 13:41 за часом Амстердама нідерландські ф'ючерси на місяць уперед торгувалися зі зниженням на 5,3% — на рівні 86,10 євро за мегават-годину.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Зниженню котирувань сприяли одразу кілька ринкових і погодних чинників.

Рекордна пропозиція зі США. Американські проєкти наростили видобуток до нового максимуму, збільшуючи обсяги постачання газу на світовий ринок.

Погодний фактор і попит в Азії. Найближчими днями в Європі очікується м'якша погода, що може стримати попит на опалення, а напруженість на ринку додатково послаблюється через пасивність великих імпортерів в Азії.

Новий видобуток у Британії. У Великій Британії розпочалися поставки газу з нещодавно схваленого родовища Jackdaw, яке покриватиме близько 2% річного попиту країни та посилить безпеку постачання цієї зими.

Ризики низьких запасів та напруженість на Близькому Сході

Попри поточне здешевлення, ринок залишається вразливим до стрибків цін через очікувані хвилі похолодання пізніше цього місяця та дефіцит палива у сховищах. Заповненість європейських газових сховищ становить менш як 71%, що суттєво нижче за середній п'ятирічний сезонний показник у 89%, і це робить регіон чутливим до морозів.

Старша енергетична стратегиня Rabobank Флоренс Шміт зауважила, що ринок залишається тісно пов'язаним із волатильністю через зимовий попит, хоча ситуація з пропозицією покращується. Водночас аналітики Timera Energy підкреслили, що зимовий баланс ринку залежатиме від погоди, перебоїв у постачанні та зміни настроїв учасників торгів.

Додатковий тиск на ціни продовжує чинити нестабільність на Близькому Сході, де у вихідні Іран завдав удару по американській базі в Бахрейні попри заяви про відкритість шляху до завершення конфлікту, а також тривають атаки на судна в Ормузькій протоці та поблизу неї. Через нерозв'язаний конфлікт та пов'язані з ним перебої постачання вартість газу в Європі, ймовірно, утримуватиметься на підвищеному рівні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що газ у Європі дорожчає після двотижневого мінімуму. Тоді ф'ючерси на місячний термін у Нідерландах зросли на 1,6% — до 89,52 євро за мегават-годину після триденного падіння, яке знизило вартість палива більш ніж на 15%.