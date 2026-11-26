Станом на 26 листопада 2026 року ціни на курятину в Україні демонструють різну динаміку залежно від виду м’яса: куряче філе майже не змінилося в ціні порівняно із середнім показником жовтня, стегно та гомілка подешевшали, тоді як ціла тушка дещо подорожчала.

Як пише Dilo , за даними "Мінфіну" актуальна вартість курятини на 26 листопада наступна:

Скільки коштує курятина в Україні станом на 26 листопада

Середні роздрібні ціни на основні види курятини становлять:

Види курятини Ціни Філе 239 грн /кг Стегно 127,67 грн/кг Гомілка 96,50 грн/кг Тушка 117,50 грн/кг

Найбільше доведеться заплатити за куряче філе - у середньому 239 грн за кілограм. Це майже вдвічі дорожче за гомілку, середня вартість якої становить 96,50 грн.

Скільки коштує курятина в супермаркетах України

Вартість курятини залежить від торговельної мережі та виду продукції.

Види курятини Ціни Філе 239 грн /кг Стегно 127,67 грн/кг Гомілка 96,50 грн/кг Тушка 117,50 грн/кг

Найбільше доведеться заплатити за куряче філе - у середньому 239 грн за кілограм. Це майже вдвічі дорожче за гомілку, середня вартість якої становить 96,50 грн.

Скільки коштує курятина в супермаркетах України

Вартість курятини залежить від торговельної мережі та виду продукції.

Мережа Філе Стегно Гомілка АТБ 264,89 грн/кг 178,45 грн/кг Сільпо 229 грн грн/кг 154,90 грн/кг 79,90 грн/кг Novus 229 грн/кг 109 грн/кг 109 грн/кг

Динаміка цін

Станом на 26 листопада 2026 року ціни на курятину в Україні демонструють різну динаміку залежно від виду продукції.

У жовтні середня ціна курячого філе становила 239,03 грн/кг проти 232,25 грн/кг у вересні. Таким чином, за місяць воно подорожчало на 6,78 грн. Водночас наприкінці жовтня філе дешевшало: якщо 1 жовтня його середня ціна становила 247,67 грн/кг, то 31 жовтня - 222,33 грн/кг. Проте вже 2 листопада ціна зросла до 239 грн/кг.

Куряче стегно в жовтні в середньому коштувало 147,02 грн/кг, тоді як у вересні — 140,08 грн/кг. Протягом місяця ціна коливалася: на початку жовтня вона становила 147,33 грн/кг, а наприкінці знизилася до 134 грн/кг. В листопаді вже середня ціна залишалася на рівні 134 грн/кг.

Гомілка у жовтні в середньому коштувала 101,48 грн/кг проти 103,33 грн/кг у вересні. Таким чином, за місяць вона подешевшала на 1,85 грн/кг. На початку листопада середня ціна становила 101,50 грн/кг.

Куряча тушка, навпаки, подорожчала: середня ціна зросла зі 112,29 грн/кг у вересні до 114,25 грн/кг у жовтні. Наприкінці жовтня вона становила 117,50 грн/кг і залишалася на цьому рівні у листопаді.

Індекс споживчих цін на курятину в жовтні становив 110,52%, що відповідає зростанню середніх цін на 10,52% порівняно з вереснем.

Прогноз цін

Ракетні удари по розподільчих центрах торговельних мереж зруйнували систему постачання продуктів, яка роками забезпечувала магазини. Тепер ритейл вимагає від виробників м'яса птиці та яєць перебудувати логістику й доставляти продукцію безпосередньо до супермаркетів, а також пропонує перекласти на постачальників до 100% ризиків втрати товару через війну.

Виробники зазначають, що такі умови можуть спричинити подорожчання продукції, скорочення її асортименту та послаблення конкуренції на ринку.

Як заявив виконавчий директор Асоціації "Союз птахівників України" Сергій Карпенко в коментарі Dilo, виробники м'яса птиці та яєць оцінюють можливе зростання собівартості продукції на 10-15% через необхідність прямої доставки до магазинів.