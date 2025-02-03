Ціни на молочні продукти зростають повільніше через падіння попиту

Ціни на молочні продукти в Україні залишаються високими, їх зростання сповільнилося через скорочення продажів, спричинене зниженням купівельної спроможності населення.

Про це повідомляє Асоціація виробників молока.

Які ціни на молочні продукти в Україні

Пастеризоване молоко жирністю 2,5% коштує 54,79 грн за кг, що на 66 коп. (-1%) менше, ніж минулого місяця, але на 10,50 грн (+19%) більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Кефір жирністю 2,5% в різній тарі в середньому коштує 66,95 грн. за кг, що на 45 коп. (+0,7%) більше ніж місяць тому і на 14,33 грн. (+21%) дорожче ніж торік.

Сметана жирністю 15% у різній тарі в середньому коштує 161,89 грн за кг, що на 2,40 грн (+1,5%) більше, ніж у попередньому місяці. У порівнянні з минулим роком її ціна зросла на 37,74 грн (+23%).

Середня ціна на питний йогурт у пластикових пляшках, плівці або картонних коробках становила 103,62 грн за кг, що на 1,66 грн (+1,6%) більше, ніж у попередньому місяці, та на 16,02 грн (+15%) більше порівняно з минулим роком.

Йогурт в стаканах в середньому коштує 161,09 грн. за кг, що на 3,35 грн. (+2,1%) більше відносно кінця грудня 2024 року і на 29,24 грн. (+18%) більше відносно минулорічного періоду.

Середня ціна на кисломолочний сир жирністю 9% становила 264,72 грн за кг, що на 3,31 грн (+1,2%) більше, ніж у попередньому місяці, та на 50,07 грн (+19%) вище порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Вершкове масло жирністю 73% вітчизняного виробництва в середньому коштує 546,71 грн. за кг, що на 5,74 грн. (+1%) більше ніж минулого місяця і на 156,49 грн. (+29%) дорожче ніж торік.

Середня ціна на сир "Український" жирністю 50% становить 530,20 грн за кг. Порівняно з попереднім місяцем його вартість зросла на 3,63 грн (+1%), а відносно минулого року – на 91,97 грн (+17%).

Середня ціна на сир "Голландський" жирністю 45% становить 531,41 грн за кг. Порівняно з попереднім місяцем його вартість зросла на 15,62 грн (+3%), а відносно минулого року – на 98,49 грн (+19%).

Середня ціна на сир Маасдам жирністю 45% вітчизняного виробництва становила 654,59 грн. за кг, що на 34,68 грн. (-5,3%) менше ніж місяць тому. Сир коштує на 146,20 грн. (+22%) більше ніж торік.

Середня ціна на сир "Гауда" жирністю 45% від українських виробників становить 553,54 грн за кг, що на 23,10 грн (+4%) більше, ніж у попередньому місяці, та на 105,41 грн (+19%) вище порівняно з минулим роком.

Моцарелла жирністю 45% українського виробництва в середньому коштує 555,72 грн. за кг. Сир подорожчав на 27,25 грн. (+4,9%) порівняно з попереднім місяцем.

Зазначається, що у січні закупівельні ціни на молоко-сировину знизилися через обмежений попит з боку молокопереробних підприємств України, що призвело до надлишку молока на внутрішньому ринку. Також спостерігалося скорочення експорту молочної продукції під час новорічних свят, коли активність на світовому ринку традиційно падає.

Зростання цін на продукцію вітчизняних сироварів сприяло збільшенню імпорту сирів в Україну. У грудні було зафіксовано рекордний обсяг імпорту сиру за весь 2024 рік.

Нагадаємо, на початку січня ціни на молоко-сировину в Україні знизились через зменшення попиту з боку молокопереробних підприємств,Також зафіксовано зниження цін на вершкове масло через обмеження купівельної спроможності населення та зменшення попиту на молочні продукти на внутрішньому ринку.