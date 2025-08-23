Ціни на молочну продукцію екстра класу у липні вперше зросли з початку року

У другій половині липня 2025 року в Україні вперше з початку року почалося підвищення цін на молочну продукцію екстра гатунку. На кінець місяця середня ціна досягла 16,7 грн за кілограм, тоді як середньомісячний показник липня становив 16,5 грн за кілограм.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Спілки молочних підприємств України.

У гривневому вимірі рівень липневих цін виявився на 18% нижчим за показники грудня 2024 року та на 1,5% нижчим, ніж у вересні того ж року. Водночас він на 18,5% перевищував рівень червня 2024 року та на 9% — грудня 2023-го.

Якщо оцінювати динаміку в євро, середня липнева ціна (за вітчизняним базисом) становила менше €34 за 100 кг. Це значно нижче за рівні березня (€37,4), лютого (€40) та грудня 2024 року (€45,7). Водночас девальвація гривні у липні посилила тиск на ринок. У перерахунку на євробазис середня ціна склала €39,5 за 100 кг, що менше, ніж у березні (€44), лютому (€47) та грудні 2024 року (€53,7). Таким чином, рівень липня відповідав показникам серпня 2024 року.

У перерахунку на євро та євробазис липневі ціни були на 26% нижчими, ніж у грудні 2024 року, та на 7,5% нижчими від вересневих. Разом із цим, вони перевищували рівень липня 2024 року на 5% і грудня 2023-го на 10%.

Співвідношення внутрішніх цін із середніми європейськими показниками у липні 2025 року становило 75% від середнього рівня країн ЄС та 74,5% — від рівня Польщі. Такий баланс між українськими цінами та європейськими вперше був зафіксований із квітня 2023 року.

На світовому ринку спостерігалася схожа тенденція. У США в липні ціни знизилися нижче €41, у Бразилії вони утримувалися біля €41,5, а в Новій Зеландії знову впали нижче €40.

Нагадаємо, у червні в Україні подешевшали молоко в плівці, кефір у тетрапаку та склі, кисломолочний сир та сир Сулугуні, тоді як решта молочних продуктів подорожчали.