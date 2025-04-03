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Ціни на моркву в Україні знижуються, попри обмежену пропозицію
В Україні почали знижуватися ціни на моркву, хоча її пропозиція на ринку залишається обмеженою.
Про це повідомляють аналітики EastFruit.
Основною причиною здешевлення є зниження попиту, а також збільшення пропозиції некондиційної продукції, яку фермери прагнуть продати якнайшвидше.
Скільки коштує морква
За даними щоденного моніторингу, наразі ціни на моркву в українських господарствах становлять 24-30 грн/кг ($0,58-0,73/кг). Це приблизно на 10% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.
Фермери змушені знижувати ціни на моркву через низку факторів. Насамперед, попит на цю продукцію залишається стриманим, що не дозволяє аграріям утримувати високий рівень вартості. Одночасно з цим якість моркви, яка зберігається в сховищах, поступово погіршується, що змушує виробників активніше продавати її, аби уникнути втрат.
Крім того, запаси моркви в господарствах скорочуються, однак навіть цей фактор не сприяє зростанню цін, оскільки пропозиція некондиційної продукції на ринку залишається значною.
Попри поточне зниження вартості, ціни на моркву зараз у 3,5 раза вищі, ніж у квітні 2024 року. Це свідчить про суттєве зростання цінового рівня за останній рік, навіть з урахуванням сезонних коливань.
Додамо, що в останній декаді березня моркву продавали за ціною 25-32 грн/кг.