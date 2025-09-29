Запланована подія 2

Ціни на насіння соняшнику в Україні продовжують знижуватись: яка вартість на ринку

соняшник, поле, дорога
Ціни на насіння соняшнику в Україні знизились. / Freepik

На українському внутрішньому ринку соняшнику протягом минулого тижня зберігалася знижувальна цінова динаміка, хоча швидкість падіння цін дещо уповільнилася. Це сталося на тлі часткового відновлення цін у секторі соняшникової олії. Закупівля соняшнику переробниками в основному здійснювалася за цінами в межах 26200-27300 грн/т СРТ.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію АПК Інформ.

Фактори тиску

Однак, варто зазначити, що декларативні ціни попиту варіювалися у значно ширшому діапазоні, що залежало від регіону, термінів поставки та якісних показників культури.

Тиску на ціни в секторі соняшнику додали такі чинники:

  • подальше зниження вартості сої через сезонне збільшення її пропозиції та обмежений експорт; 
  • низка компаній все ще продовжує переробку ріпаку, запаси якого вдалося поповнити після запровадження експортного мита. Це дозволяло переробникам не підвищувати ціни на соняшник.

Збір врожаю

Незважаючи на цінові фактори, збиральна кампанія соняшнику значно відстає від минулорічних показників. Станом на 25 вересня обмолочено всього лише 44% площ від запланованих, тоді як на цю ж дату у 2024 році було обмолочено 66%. Менша пропозиція порівняно з минулим роком поки що не змогла переважити цінові фактори тиску.

Раніше повідомлялося, що в Україні тривають жнива соняшнику, але через рясні опади на заході та півночі країни вони сповільнилися. Це створює дефіцит сировини та підтримує високі ціни на соняшник.

Автор:
Тетяна Ковальчук