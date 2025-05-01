Ціни на пальне 1 травня 2025 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.

Сьогодні, 1 травня 2025 року (четвер), в Україні середні ціни на пальне не змінилися.

Вид палива Ціна (зміна) А-95+ 58,63 грн (0 коп.) А-95 54,81 грн (0 коп.) А-92 52,61 грн (0 коп.) ДП 53,54 грн (0 коп.) Газ 35,32 грн (0 коп.)

Ціни на пальне по АЗС

Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином.

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ OKKO 60,99 57,99 56,99 36,99 UPG 55,40 53,40 51,90 34,52 WOG 60,99 57,99 56,99 36,98 УКРНАФТА 55,99 53,99 52,99 52,99 34,49 SOCAR 59,82 56,66 55,82 35,82 AMIC 58,16 55,67 54,20 34,73 БРСМ-Нафта 51,46 49,38 33,88

Нагадаємо, 1 травня в Україні набули чинності положення закону, згідно з яким в бензині, що реалізується в місцях оптової та роздрібної торгівлі пальним, повинні міститися не менше 5% біоетанолу (в об’ємному співвідношенні).