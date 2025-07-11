Ціни на пальне 11 липня 2025 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.

Сьогодні, 11 липня 2025 року (п’ятниця), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.

Вид палива Ціна (зміна) А-95+ 63,21 грн (0 коп.) А-95 59,01 грн (+4 коп.) А-92 57,79 грн (0 коп.) ДП 55,82 грн (+5 коп.) Газ 34,47 грн (-1 коп.)

Ціни на пальне по АЗС

Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином.

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ OKKO 64,99 61,99 58,99 35,99 UPG 61,90 58,90 55,90 34,02 WOG 64,99 61,99 58,99 35,98 УКРНАФТА 61,99 58,99 57,99 54,99 33,99 SOCAR 63,82 60,66 57,82 34,65 AMIC 61,49 58,88 55,81 33,17 БРСМ-Нафта 54,52 50,96 33,00

Нагадаємо, у четвер, 10 липня, ціни на нафту знизилися через те, що інвестори сприйняли останні заяви президента США Дональда Трампа щодо тарифів як загрозу для світового економічного зростання. Проте, значний попит на бензин у США допоміг обмежити це падіння. Згодом нафта стабілізувалася.