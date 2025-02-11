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Ціни на пальне 11 лютого 2025 року: скільки коштує бензин сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 11 лютого 2025 року (вівторок), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.
- Бензин А-95 преміум: 60,06 грн (0 коп.);
- Бензин А-95: 56,88 грн (0 коп.);
- Бензин А-92: 53,82 грн (-1 коп.);
- Дизельне паливо: 55,27 грн (0 коп.);
- Газ автомобільний: 37,07 грн (0 коп.).
Ціни на пальне по АЗС
Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином.
OKKO
- Бензин А-95 преміум: 61,99 грн;
- Бензин А-95: 59,99 грн;
- Дизельне паливо: 58,99 грн;
- Газ автомобільний: 38,99 грн.
UPG
- Бензин А-95 преміум: 58,00 грн;
- Бензин А-95: 56,00 грн;
- Дизельне паливо: 55,00 грн;
- Газ автомобільний: 37,01 грн.
WOG
- Бензин А-95 преміум: 61,99 грн;
- Бензин А-95: 59,99 грн;
- Дизельне паливо: 58,99 грн;
- Газ автомобільний: 38,98 грн.
УКРНАФТА
- Бензин А-95 преміум: 57,69 грн;
- Бензин А-95: 55,69 грн;
- Бензин А-92: 53,49 грн;
- Дизельне паливо: 54,19 грн;
- Газ автомобільний: 35,99 грн.
SOCAR
- Бензин А-95 преміум: 61,32 грн;
- Бензин А-95: 59,49 грн;
- Дизельне паливо: 57,99 грн;
- Газ автомобільний: 38,16 грн.
AMIC
- Бензин А-95 преміум: 58,49 грн;
- Бензин А-95: 56,49 грн;
- Дизельне паливо: 54,75 грн;
- Газ автомобільний: 36,39 грн.
БРСМ-Нафта
- Бензин А-95: 53,82 грн;
- Дизельне паливо: 50,40 грн;
- Газ автомобільний: 35,26 грн.
Нагадаємо, що компанії, які входять до складу групи ОККО, сумарно сплатили 21,1 млрд грн податків до бюджету та державних фондів у 2024 році. Це на 5,6 млрд грн, або на 36%, більше, ніж у 2023 році. З них 4,72 млрд грн припадає на податки від операційної діяльності (податок на прибуток, ПДВ, крім сплаченого на митницю при імпорті, роздрібний акциз, податок на доходи фізичних осіб, військовий збір, плата за землю, збір на обов'язкове державне пенсійне страхування).
Також Delo.ua писало, мережа автозаправних комплексів "БРСМ-Нафта" за 2022-2024 роки сплатила до державного бюджету майже 12 млрд грн податків. Зокрема, торік їхній обсяг зріс на 68% порівняно з 2023-м.