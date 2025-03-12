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Ціни на пальне 12 березня 2025 року: скільки коштує бензин сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 12 березня 2025 року (середа), в Україні середні ціни на пальне несуттєво змінилися.
- Бензин А-95 преміум: 60,25 грн (-1 коп.);
- Бензин А-95: 56,71 грн (-2 коп.);
- Бензин А-92: 53,68 грн (-4 коп.);
- Дизельне паливо: 55,22 грн (-1 коп.);
- Газ автомобільний: 36,95 грн (-1 коп.).
Ціни на пальне по АЗС
Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином.
OKKO
- Бензин А-95 преміум: 62,99 грн;
- Бензин А-95: 59,99 грн;
- Дизельне паливо: 58,99 грн;
- Газ автомобільний: 38,99 грн.
UPG
- Бензин А-95 преміум: 58,00 грн;
- Бензин А-95: 56,00 грн;
- Дизельне паливо: 55,00 грн;
- Газ автомобільний: 37,02 грн.
WOG
- Бензин А-95 преміум: 62,99 грн;
- Бензин А-95: 59,99 грн;
- Дизельне паливо: 58,99 грн;
- Газ автомобільний: 38,98 грн.
УКРНАФТА
- Бензин А-95 преміум: 57,39 грн;
- Бензин А-95: 55,39 грн;
- Бензин А-92: 53,39 грн;
- Дизельне паливо: 54,39 грн;
- Газ автомобільний: 35,99 грн.
SOCAR
- Бензин А-95 преміум: 62,32 грн;
- Бензин А-95: 59,49 грн;
- Дизельне паливо: 57,99 грн;
- Газ автомобільний: 37,99 грн.
AMIC
- Бензин А-95 преміум: 58,99 грн;
- Бензин А-95: 56,49 грн;
- Дизельне паливо: 54,83 грн;
- Газ автомобільний: 36,27 грн.
БРСМ-Нафта
- Бензин А-95: 53,82 грн;
- Дизельне паливо: 50,38 грн;
- Газ автомобільний: 35,34 грн.
Нагадаємо, з 1 травня продавців бензину штрафуватимуть на 21,2 грн/л за відсутність біоетанолу в бензинах. В усіх обсягах автомобільних бензинів, що реалізуються в місцях оптової та роздрібної торгівлі пальним, з 1 травня встановлюється обов’язкова частка вмісту рідкого біопалива (біокомпонентів) – не менше 5% об’ємних.