Ціни на пальне 12 червня 2025 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.

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Сьогодні, 12 червня 2025 року (четвер), в Україні спостерігаються значні зміни у середніх цінах на пальне.

Вид палива Ціна (зміна) А-95+ 59,60 грн (+9 коп.) А-95 55,16 грн (+19 коп.) А-92 52,38 грн (+8 коп.) ДП 52,50 грн (+1 коп.) Газ 34,18 грн (-3 коп.)

Ціни на пальне по АЗС

Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином.

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ OKKO 61,99 58,99 55,99 35,99 UPG 57,80 54,80 50,90 34,02 WOG 61,99 58,99 55,99 35,98 УКРНАФТА 57,49 54,49 52,49 50,99 32,99 SOCAR 60,82 57,66 54,82 35,81 AMIC 57,66 55,38 52,83 33,21 БРСМ-Нафта 51,29 48,99 32,62

Нагадаємо, у 2024 році Україна вперше повністю використала квоту на експорт біоетанолу до Європейського Союзу, відвантаживши 99,3 тис. тонн продукції. При цьому приватні виробники забезпечили 62% від загального обсягу поставок, а три приватні заводи — 38% експорту.