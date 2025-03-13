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Ціни на пальне 13 березня 2025 року: скільки коштує бензин сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 13 березня 2025 року (четвер), в Україні середні ціни на пальне несуттєво змінилися.
- Бензин А-95 преміум: 60,26 грн (+1 коп.);
- Бензин А-95: 56,72 грн (+1 коп.);
- Бензин А-92: 53,73 грн (+5 коп.);
- Дизельне паливо: 55,23 грн (+1 коп.);
- Газ автомобільний: 36,97 грн (+2 коп.).
Ціни на пальне по АЗС
Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином.
OKKO
- Бензин А-95 преміум: 62,99 грн;
- Бензин А-95: 59,99 грн;
- Дизельне паливо: 58,99 грн;
- Газ автомобільний: 38,99 грн.
UPG
- Бензин А-95 преміум: 58,00 грн;
- Бензин А-95: 56,00 грн;
- Дизельне паливо: 55,00 грн;
- Газ автомобільний: 37,02 грн.
WOG
- Бензин А-95 преміум: 62,99 грн;
- Бензин А-95: 59,99 грн;
- Дизельне паливо: 58,99 грн;
- Газ автомобільний: 38,98 грн.
УКРНАФТА
- Бензин А-95 преміум: 57,39 грн;
- Бензин А-95: 55,39 грн;
- Бензин А-92: 53,39 грн;
- Дизельне паливо: 54,39 грн;
- Газ автомобільний: 35,99 грн.
SOCAR
- Бензин А-95 преміум: 62,32 грн;
- Бензин А-95: 59,49 грн;
- Дизельне паливо: 57,99 грн;
- Газ автомобільний: 37,99 грн.
AMIC
- Бензин А-95 преміум: 58,99 грн;
- Бензин А-95: 56,49 грн;
- Дизельне паливо: 54,83 грн;
- Газ автомобільний: 36,21 грн.
БРСМ-Нафта
- Бензин А-95: 53,82 грн;
- Дизельне паливо: 50,38 грн;
- Газ автомобільний: 35,32 грн.
Нагадаємо, 13 березня ціни на нафту знову знизилися, після попереднього зростання, спричиненого несподівано великим скороченням запасів бензину в США. Попри збільшення запасів сирої нафти, запаси бензину в США впали на значні 5,7 мільйона барелів, що значно перевищило прогнозоване зменшення на 1,9 мільйона барелів. Також спостерігалося несподівано велике скорочення запасів дистиляту.