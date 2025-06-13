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Ціни на пальне 13 червня 2025 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 13 червня 2025 року (п’ятниця), в Україні спостерігаються значні зміни у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|59,81 грн (+21 коп.)
|А-95
|55,33 грн (+17 коп.)
|А-92
|52,80 грн (+41 коп.)
|ДП
|52,49 грн (-1 коп.)
|Газ
|34,17 грн (-2 коп.)
Ціни на пальне по АЗС
Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином.
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|61,99
|58,99
|55,99
|35,99
|UPG
|58,90
|55,90
|50,90
|34,02
|WOG
|61,99
|58,99
|55,99
|35,98
|УКРНАФТА
|57,99
|54,99
|52,99
|50,99
|32,99
|SOCAR
|60,82
|57,66
|54,82
|35,81
|AMIC
|57,66
|55,44
|52,83
|33,16
|БРСМ-Нафта
|51,66
|48,99
|32,57
Нагадаємо, у п’ятницю, 13 червня, ціни на нафту зросли більш ніж на 13% на тлі повідомлень про удари Ізраїлю по Ірану. Це стало найвищим стрибком за останні місяці й спричинило побоювання щодо можливих перебоїв у постачанні сировини.