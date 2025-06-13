Ціни на пальне 13 червня 2025 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.

Сьогодні, 13 червня 2025 року (п’ятниця), в Україні спостерігаються значні зміни у середніх цінах на пальне.

Вид палива Ціна (зміна) А-95+ 59,81 грн (+21 коп.) А-95 55,33 грн (+17 коп.) А-92 52,80 грн (+41 коп.) ДП 52,49 грн (-1 коп.) Газ 34,17 грн (-2 коп.)

Ціни на пальне по АЗС

Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином.

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ OKKO 61,99 58,99 55,99 35,99 UPG 58,90 55,90 50,90 34,02 WOG 61,99 58,99 55,99 35,98 УКРНАФТА 57,99 54,99 52,99 50,99 32,99 SOCAR 60,82 57,66 54,82 35,81 AMIC 57,66 55,44 52,83 33,16 БРСМ-Нафта 51,66 48,99 32,57

Нагадаємо, у п’ятницю, 13 червня, ціни на нафту зросли більш ніж на 13% на тлі повідомлень про удари Ізраїлю по Ірану. Це стало найвищим стрибком за останні місяці й спричинило побоювання щодо можливих перебоїв у постачанні сировини.