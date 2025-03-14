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Ціни на пальне 14 березня 2025 року: скільки коштує бензин сьогодні?

бензин
Актуальні ціни на пальне 14 березня 2025 року. Фото: Depositphotos

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.

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Сьогодні, 14 березня 2025 року (п’ятниця), в Україні середні ціни на пальне несуттєво змінилися. 

  • Бензин А-95 преміум: 60,24 грн (-3 коп.);
  • Бензин А-95: 56,67 грн (-6 коп.);
  • Бензин А-92: 53,70 грн (-3 коп.);
  • Дизельне паливо: 55,20 грн (-3 коп.);
  • Газ автомобільний: 36,95 грн (-2 коп.).

Ціни на пальне по АЗС

Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином.

OKKO

  • Бензин А-95 преміум: 62,99 грн;
  • Бензин А-95: 59,99 грн;
  • Дизельне паливо: 58,99 грн;
  • Газ автомобільний: 38,99 грн.

UPG

  • Бензин А-95 преміум: 58,00 грн;
  • Бензин А-95: 56,00 грн;
  • Дизельне паливо: 55,00 грн;
  • Газ автомобільний: 37,02 грн.

WOG

  • Бензин А-95 преміум: 62,99 грн;
  • Бензин А-95: 59,99 грн;
  • Дизельне паливо: 58,99 грн;
  • Газ автомобільний: 38,98 грн.

УКРНАФТА

  • Бензин А-95 преміум: 57,44 грн;
  • Бензин А-95: 55,44 грн;
  • Бензин А-92: 53,44 грн;
  • Дизельне паливо: 54,44 грн;
  • Газ автомобільний: 35,99 грн.

SOCAR

  • Бензин А-95 преміум: 61,82 грн;
  • Бензин А-95: 58,99 грн;
  • Дизельне паливо: 57,82 грн;
  • Газ автомобільний: 37,82 грн.

AMIC

  • Бензин А-95 преміум: 58,99 грн;
  • Бензин А-95: 56,49 грн;
  • Дизельне паливо: 54,83 грн;
  • Газ автомобільний: 36,21 грн.

БРСМ-Нафта

  • Бензин А-95: 53,76 грн;
  • Дизельне паливо: 50,44 грн;
  • Газ автомобільний: 35,32 грн.

Нагадаємо, у лютому в Україну було імпортовано 395 тис. т дизельного пального, що є одним з найнижчих показників у новітній історії українського паливного ринку. За перші два місяці року відбулося зниження імпорту дизельного пального на 10% відносно аналогічного періоду 2024-го і стали неприємним сюрпризом для паливного ринку.

Автор:
Тетяна Бесараб