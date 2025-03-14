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Ціни на пальне 14 березня 2025 року: скільки коштує бензин сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 14 березня 2025 року (п’ятниця), в Україні середні ціни на пальне несуттєво змінилися.
- Бензин А-95 преміум: 60,24 грн (-3 коп.);
- Бензин А-95: 56,67 грн (-6 коп.);
- Бензин А-92: 53,70 грн (-3 коп.);
- Дизельне паливо: 55,20 грн (-3 коп.);
- Газ автомобільний: 36,95 грн (-2 коп.).
Ціни на пальне по АЗС
Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином.
OKKO
- Бензин А-95 преміум: 62,99 грн;
- Бензин А-95: 59,99 грн;
- Дизельне паливо: 58,99 грн;
- Газ автомобільний: 38,99 грн.
UPG
- Бензин А-95 преміум: 58,00 грн;
- Бензин А-95: 56,00 грн;
- Дизельне паливо: 55,00 грн;
- Газ автомобільний: 37,02 грн.
WOG
- Бензин А-95 преміум: 62,99 грн;
- Бензин А-95: 59,99 грн;
- Дизельне паливо: 58,99 грн;
- Газ автомобільний: 38,98 грн.
УКРНАФТА
- Бензин А-95 преміум: 57,44 грн;
- Бензин А-95: 55,44 грн;
- Бензин А-92: 53,44 грн;
- Дизельне паливо: 54,44 грн;
- Газ автомобільний: 35,99 грн.
SOCAR
- Бензин А-95 преміум: 61,82 грн;
- Бензин А-95: 58,99 грн;
- Дизельне паливо: 57,82 грн;
- Газ автомобільний: 37,82 грн.
AMIC
- Бензин А-95 преміум: 58,99 грн;
- Бензин А-95: 56,49 грн;
- Дизельне паливо: 54,83 грн;
- Газ автомобільний: 36,21 грн.
БРСМ-Нафта
- Бензин А-95: 53,76 грн;
- Дизельне паливо: 50,44 грн;
- Газ автомобільний: 35,32 грн.
Нагадаємо, у лютому в Україну було імпортовано 395 тис. т дизельного пального, що є одним з найнижчих показників у новітній історії українського паливного ринку. За перші два місяці року відбулося зниження імпорту дизельного пального на 10% відносно аналогічного періоду 2024-го і стали неприємним сюрпризом для паливного ринку.