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Ціни на пальне 14 лютого 2025 року: скільки коштує бензин сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 14 лютого 2025 року (п’ятниця), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.
- Бензин А-95 преміум: 60,06 грн (0 коп.);
- Бензин А-95: 56,87 грн (-1 коп.);
- Бензин А-92: 53,77 грн (0 коп.);
- Дизельне паливо: 55,26 грн (-1 коп.);
- Газ автомобільний: 37,06 грн (-1 коп.).
Ціни на пальне по АЗС
Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином.
OKKO
- Бензин А-95 преміум: 61,99 грн;
- Бензин А-95: 59,99 грн;
- Дизельне паливо: 58,99 грн;
- Газ автомобільний: 38,99 грн.
UPG
- Бензин А-95 преміум: 58,00 грн;
- Бензин А-95: 56,00 грн;
- Дизельне паливо: 55,00 грн;
- Газ автомобільний: 37,01 грн.
WOG
- Бензин А-95 преміум: 61,99 грн;
- Бензин А-95: 59,99 грн;
- Дизельне паливо: 58,99 грн;
- Газ автомобільний: 38,98 грн.
УКРНАФТА
- Бензин А-95 преміум: 57,69 грн;
- Бензин А-95: 55,69 грн;
- Бензин А-92: 53,49 грн;
- Дизельне паливо: 54,19 грн;
- Газ автомобільний: 35,99 грн.
SOCAR
- Бензин А-95 преміум: 61,32 грн;
- Бензин А-95: 59,49 грн;
- Дизельне паливо: 57,99 грн;
- Газ автомобільний: 38,16 грн.
AMIC
- Бензин А-95 преміум: 58,49 грн;
- Бензин А-95: 56,49 грн;
- Дизельне паливо: 54,75 грн;
- Газ автомобільний: 36,36 грн.
БРСМ-Нафта
- Бензин А-95: 53,82 грн;
- Дизельне паливо: 50,40 грн;
- Газ автомобільний: 35,32 грн.
Нагадаємо, що за січень-грудень 2024 року українські водії уклали понад 8,0 млн внутрішніх договорів обов'язкового страхування відповідальності водіїв (“автоцивілки”), що на 5,61% більше за аналогічний період 2023 року.