- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Ціни на пальне 14 травня 2025 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 14 травня 2025 року (середа), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|58,68 грн (-1 коп.)
|А-95
|54,61 грн (+1 коп.)
|А-92
|51,96 грн (0 коп.)
|ДП
|53,04 грн (-31 коп.)
|Газ
|35,21 грн (-4 коп.)
Ціни на пальне по АЗС
Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином.
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|60,99
|57,99
|55,99
|36,99
|UPG
|55,40
|52,90
|51,40
|34,50
|WOG
|60,99
|57,99
|55,99
|36,98
|УКРНАФТА
|55,99
|52,99
|51,99
|51,99
|33,99
|SOCAR
|59,82
|56,66
|55,82
|36,81
|AMIC
|57,49
|55,25
|53,86
|34,46
|БРСМ-Нафта
|50,99
|49,38
|33,60
Раніше ми писали, що ціни на нафту пішли вгору, подолавши нещодавні мінімальні показники за чотири роки. Котирування Brent піднялися на 73 центи, або 1,2%, до $62,88 за барель. Американська нафта WTI додала 81 цент, або 1,4%, до $59,90 за барель.