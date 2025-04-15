Ціни на пальне 15 квітня 2025 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.

Сьогодні, 15 квітня 2025 року (вівторок), в Україні спостерігаються значні зміни у середніх цінах на пальне.

Вид палива Ціна (зміна) А-95+ 58,68 грн (-8 коп.) А-95 55,11 грн (-11 коп.) А-92 52,79 грн (-13 коп.) ДП 53,78 грн (-7 коп.) Газ 35,47 грн (-12 коп.)

Ціни на пальне по АЗС

Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином.

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ OKKO 61,99 58,99 57,99 37,99 UPG 55,40 53,40 51,90 34,54 WOG 61,99 58,99 57,99 37,98 УКРНАФТА 55,99 53,99 52,99 52,99 34,49 SOCAR 59,82 56,66 55,82 35,82 AMIC 58,16 55,78 54,44 35,28 БРСМ-Нафта 52,12 49,34 33,99

Нагадаємо, у понеділок, 14 квітня, ціни на нафту відчутно зросли, що сталося на тлі оприлюднених китайських даних про значне збільшення імпорту сирої нафти в березні. Водночас ескалація торговельної напруженості між США та Китаєм викликала занепокоєння щодо сповільнення світової економіки та зниження попиту на пальне.