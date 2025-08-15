- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Ціни на пальне 15 серпня 2025 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 15 серпня 2025 року (п’ятниця), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|63,56 грн (0 коп.)
|А-95
|58,94 грн (-3 коп.)
|А-92
|58,23 грн (+2 коп.)
|ДП
|56,06 грн (-3 коп.)
|Газ
|34,45 грн (+1 коп.)
Ціни на пальне по АЗС
Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином.
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|64,99
|61,99
|58,99
|35,99
|UPG
|61,90
|58,90
|55,90
|34,02
|WOG
|64,99
|61,99
|58,99
|35,98
|УКРНАФТА
|63,14
|59,16
|58,66
|56,16
|33,99
|SOCAR
|63,99
|60,82
|57,82
|34,65
|AMIC
|61,99
|58,94
|56,04
|33,11
|БРСМ-Нафта
|54,19
|50,82
|32,90
Нагадаємо, ціни на нафту знизились у п'ятницю через побоювання щодо падіння попиту на паливо у США та Китаї. Додатково на ринок вплинули очікування інвесторів від саміту між президентом США Дональдом Трампом та лідером Росії Володимиром Путіним.