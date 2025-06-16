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Ціни на пальне 16 червня 2025 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 16 червня 2025 року (понеділок), в Україні спостерігаються значні зміни у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|60,80 грн (+99 коп.)
|А-95
|56,28 грн (+95 коп.)
|А-92
|54,01 грн (+1,22 грн)
|ДП
|53,06 грн (+57 коп.)
|Газ
|34,16 грн (-1 коп.)
Ціни на пальне по АЗС
Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином.
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|62,99
|59,99
|56,99
|35,99
|UPG
|59,50
|56,50
|51,50
|34,02
|WOG
|62,99
|59,99
|56,99
|35,98
|УКРНАФТА
|59,49
|56,49
|54,49
|51,49
|32,99
|SOCAR
|61,82
|58,66
|55,82
|35,65
|AMIC
|58,82
|56,46
|53,31
|33,16
|БРСМ-Нафта
|52,42
|49,19
|32,56
Нагадаємо, у понеділок ціни на нафту демонструють волатильність після стрибка на 7% у п'ятницю. Причиною стала ескалація військового протистояння між Ізраїлем та Іраном, що викликала побоювання поширення конфлікту по всьому Близькому Сходу та ймовірного порушення нафтового експорту з регіону.