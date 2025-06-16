Ціни на пальне 16 червня 2025 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.

Сьогодні, 16 червня 2025 року (понеділок), в Україні спостерігаються значні зміни у середніх цінах на пальне.

Вид палива Ціна (зміна) А-95+ 60,80 грн (+99 коп.) А-95 56,28 грн (+95 коп.) А-92 54,01 грн (+1,22 грн) ДП 53,06 грн (+57 коп.) Газ 34,16 грн (-1 коп.)

Ціни на пальне по АЗС

Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином.

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ OKKO 62,99 59,99 56,99 35,99 UPG 59,50 56,50 51,50 34,02 WOG 62,99 59,99 56,99 35,98 УКРНАФТА 59,49 56,49 54,49 51,49 32,99 SOCAR 61,82 58,66 55,82 35,65 AMIC 58,82 56,46 53,31 33,16 БРСМ-Нафта 52,42 49,19 32,56

Нагадаємо, у понеділок ціни на нафту демонструють волатильність після стрибка на 7% у п'ятницю. Причиною стала ескалація військового протистояння між Ізраїлем та Іраном, що викликала побоювання поширення конфлікту по всьому Близькому Сходу та ймовірного порушення нафтового експорту з регіону.