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Ціни на пальне 16 квітня 2025 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 16 квітня 2025 року (середа), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|58,66 грн (-3 коп.)
|А-95
|55,11 грн (-1 коп.)
|А-92
|52,79 грн (-5 коп.)
|ДП
|53,76 грн (-2 коп.)
|Газ
|35,47 грн (-2 коп.)
Ціни на пальне по АЗС
Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином.
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|61,99
|58,99
|57,99
|37,99
|UPG
|55,40
|53,40
|51,90
|34,54
|WOG
|61,99
|58,99
|57,99
|37,98
|УКРНАФТА
|55,99
|53,99
|52,99
|52,99
|34,49
|SOCAR
|59,82
|56,66
|55,82
|35,82
|AMIC
|58,16
|55,78
|54,41
|35,28
|БРСМ-Нафта
|52,19
|49,34
|34,00
Нагадаємо, прибутки Росії від продажу нафти впали до найнижчого рівня з середини 2023 року, оскільки експорт зменшується, а ціни на нафтопродукти знижуються на тлі торговельної війни між США та Китаєм.