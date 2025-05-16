Ціни на пальне 16 травня 2025 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.

Сьогодні, 16 травня 2025 року (п’ятниця), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.

Вид палива Ціна (зміна) А-95+ 58,69 грн (0 коп.) А-95 54,61 грн (-1 коп.) А-92 51,96 грн (-2 коп.) ДП 52,74 грн (-11 коп.) Газ 35,20 грн (-1 коп.)

Ціни на пальне по АЗС

Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином.

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ OKKO 60,99 57,99 55,99 36,99 UPG 55,40 52,90 51,90 34,52 WOG 60,99 57,99 55,99 36,98 УКРНАФТА 55,99 52,99 51,99 50,99 33,99 SOCAR 59,82 56,66 54,82 35,81 AMIC 57,49 55,25 53,41 34,46 БРСМ-Нафта 50,99 49,12 33,55

Нагадаємо, ціни на нафту в п'ятницю, 16 травня, залишалися стабільними, прямуючи до другого поспіль тижневого зростання завдяки послабленню торговельної напруженості між США та Китаєм, хоча потенційне повернення іранських поставок обмежувало зростання цін.