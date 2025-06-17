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Ціни на пальне 17 червня 2025 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?

АЗС
Актуальні ціни на пальне 17 червня 2025 року. / Pixabay

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.

Сьогодні, 17 червня 2025 року (вівторок), в Україні спостерігаються значні зміни у середніх цінах на пальне.

Вид палива Ціна (зміна)
А-95+ 60,95 грн (+15 коп.)
А-95 56,49 грн (+21 коп.)
А-92 54,23 грн (+21 коп.)
ДП 53,36 грн (+31 коп.)
Газ 34,23 грн (+7 коп.)

Ціни на пальне по АЗС

Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином.

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ
OKKO 62,99 59,99 56,99 35,99
UPG 59,90 56,90 52,90 34,02
WOG 62,99 59,99 56,99 35,98
УКРНАФТА 59,49 56,49 54,49 52,49 33,49
SOCAR 61,82 58,66 55,82 35,65
AMIC 58,82 56,49 53,25 33,91
БРСМ-Нафта 52,48 49,46 32,56

Нагадаємо, у вівторок світові ціни на нафту продемонстрували зростання на фоні побоювань щодо подальшої ескалації конфлікту між Іраном та Ізраїлем. Аналітики попереджають про можливі перебої в постачанні нафти з Близького Сходу — одного з ключових нафтовидобувних регіонів світу.

Автор:
Тетяна Бесараб