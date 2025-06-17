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Ціни на пальне 17 червня 2025 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 17 червня 2025 року (вівторок), в Україні спостерігаються значні зміни у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|60,95 грн (+15 коп.)
|А-95
|56,49 грн (+21 коп.)
|А-92
|54,23 грн (+21 коп.)
|ДП
|53,36 грн (+31 коп.)
|Газ
|34,23 грн (+7 коп.)
Ціни на пальне по АЗС
Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином.
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|62,99
|59,99
|56,99
|35,99
|UPG
|59,90
|56,90
|52,90
|34,02
|WOG
|62,99
|59,99
|56,99
|35,98
|УКРНАФТА
|59,49
|56,49
|54,49
|52,49
|33,49
|SOCAR
|61,82
|58,66
|55,82
|35,65
|AMIC
|58,82
|56,49
|53,25
|33,91
|БРСМ-Нафта
|52,48
|49,46
|32,56
Нагадаємо, у вівторок світові ціни на нафту продемонстрували зростання на фоні побоювань щодо подальшої ескалації конфлікту між Іраном та Ізраїлем. Аналітики попереджають про можливі перебої в постачанні нафти з Близького Сходу — одного з ключових нафтовидобувних регіонів світу.