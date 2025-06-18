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Ціни на пальне 18 червня 2025 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 18 червня 2025 року (середа), в Україні спостерігаються значні зміни у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|61,04 грн (+9 коп.)
|А-95
|56,65 грн (+16 коп.)
|А-92
|54,61 грн (+38 коп.)
|ДП
|53,55 грн (+19 коп.)
|Газ
|34,27 грн (+3 коп.)
Ціни на пальне по АЗС
Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином.
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|62,99
|59,99
|56,99
|35,99
|UPG
|59,90
|56,90
|53,40
|34,02
|WOG
|62,99
|59,99
|56,99
|35,98
|УКРНАФТА
|59,99
|56,99
|54,99
|52,99
|33,49
|SOCAR
|61,82
|58,66
|55,82
|35,65
|AMIC
|59,16
|56,62
|53,44
|33,91
|БРСМ-Нафта
|52,56
|49,59
|32,63
Нагадаємо, Європейська комісія представила план повної відмови від імпорту російського газу та нафти до кінця 2027 року. Пропозиція включає поетапне припинення нових та чинних контрактів на постачання енергоресурсів і відповідає стратегії REPowerEU.